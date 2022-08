India vs Zimbabwe Series: 'कम पानी से नहाएं..', सीरीज खेलने जिम्बाब्वे पहुंची टीम इंडिया को BCCI की हिदायत

India vs Zimbabwe Series: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. सीरीज के सभी मैच जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में खेले जाएंगे. इसके लिए भारतीय टीम हरारे पहुंच गई है, मगर यहां उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

यह परेशानी नहाने के पानी को लेकर है. हरारे समेत जिम्बाब्वे के ज्यादातर शहरों में इन दिनों पानी की काफी समस्या हो गई है. यही वजह भी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय खिलाड़ियों को पानी की कमी को लेकर हिदायत भी दी है.

बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से कहा है कि पानी ज्यादा ना बहाएं. हो सके तो दिन में एक बार ही नहाएं वह भी कम पानी से. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को पानी की बर्बादी नहीं करने की हिदायत दी है. इसके अलावा भी काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को लगभग 30 डिग्री गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है.

पानी बचाने के लिए पूल सेशन में भी कटौती

यह जानकारी इनसाइडस्पोर्ट ने बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से दी है. अधिकारी ने कहा, 'हां, इस समय हरारे में पानी की भीषण समस्या है. भारतीय खिलाड़ियों को इस बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई है. खिलाड़ियों से कहा गया है कि किसी भी कीमत पर पानी की बर्बादी ना करें. कम समय और कम पानी से नहाएं. पानी बचाने के लिए पूल सेशन में भी कटौती की गई है.'

हरारे के कई इलाकों में तीन हफ्ते से पानी नहीं

जिम्बाब्वे की एक महिला पॉलिटिशियन लिंडा मासारिरा (Linda Tsungirirai Masarira) ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने लिखा, 'खासकर पश्चिमी हरारे समेत राजधानी के बाकी इलाकों में करीब तीन हफ्तों से पानी की सप्लाई नहीं की गई है. जल ही जीवन है, इसके नहीं होने से लोगों की सेहत और स्वच्छता को बड़ा खतरा है. स्थानीय सरकारी मंत्रालय और हरारे प्रशासन लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए. साथ ही जल्द से जल्द पहले की तरह ही पानी की व्यवस्था करना चाहिए.'

1/ Harare West in particular & other parts of Harare have had no running water for the past 3 weeks. This is a clear violation of section 77 of the constitution of Zimbabwe which enshrines the right to safe, clean & potable water. Water is life, the unavailability of it,...