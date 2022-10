T20 वर्ल्ड कप: मेलबर्न में पहला मैच, फिर भी पर्थ में ट्रेनिंग क्यों कर रही है टीम इंडिया?

टीम इंडिया टी-20 वर्ल्डकप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है और पर्थ में ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है. कई देश इस वक्त अलग-अलग द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे हैं लेकिन भारत की वर्ल्डकप टीम सब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. भारत का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होना है, ऐसे में टीम इंडिया इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया क्यों पहुंची है और पर्थ में ट्रेनिंग क्यों कर रही है. यह सवाल हर किसी के मन में है, इसका जवाब अब मिल गया है.



साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई. कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने 7 अक्टूबर से पर्थ में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी. भारत को यहां पर अब 10 और 13 अक्टूबर को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच भी खेलने हैं. इसके बाद 17 और 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ आधिकारिक वॉर्म-अप मैच खेले जाएंगे.



भारत के स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग कोच सोहम देसाई ने जानकारी दी है कि आखिर टीम इंडिया इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर पर्थ में ट्रेनिंग क्यों कर रही है. सोहम के मुताबिक, भारतीय खिलाड़ी को इन 8 दिनों का फायदा खुद को यहां के हिसाब से तैयार करने और अपने स्किल मजबूत करने में मिलेगा, ताकि टूर्नामेंट शुरू होने तक कोई दिक्कत नहीं आए.



कोच राहुल द्रविड़ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि टीम इंडिया के आधे खिलाड़ियों ने कभी ऑस्ट्रेलिया में सफर नहीं किया है और यहां कोई मैच नहीं खेला है. ऐसे में खिलाड़ियों का यहां पर ढलना काफी जरूरी है.

#TeamIndia had a light training session yesterday at the WACA. Our strength and conditioning coach, Soham Desai gives us a lowdown on the preparations ahead of the @T20WorldCup pic.twitter.com/oH1vuywqKW