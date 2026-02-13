टीम इंडिया ने नामीबिया को रौंदकर रचा इतिहास... T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

भारतीय टीम का आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. 12 फरवरी (गुरुवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रनों से परास्त किया. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में नामीबिया को जीत के लिए 210 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16.2 ओवरों में 116 रनों पर सिमट गई.

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम की मौजूदा टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत रही. इससे पहले उसने अपने पहले ग्रुप मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका को 29 रनों से पराजित किया था. भारतीय टीम अब ग्रुप-ए की अंकतालिका में पाकिस्तान को पछाड़कर टॉप पर आ गई है. भारतीय टीम अब अपने तीसरे ग्रुप मुकाबले में 15 फरवरी (रविवार) को पाकिस्तान का सामना करेगी. ये मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

#TeamIndia register their biggest win in the ICC Men's T20 World Cup! 👏



They move to the top of Group A as we await the clash of the greatest rivals on Sunday! 🔥



Watch them next ➡️ ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/b9ayl8auGB — Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026

नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम की जीत में हार्दिक पंड्या ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया. हार्दिक ने 52 रन बनाने के अलावा दो विकेट झटके और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. ईशान किशन और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी भारतीय टीम की जीत में स्टार बने. सलामी बल्लेबाज ईशान ने 24 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. वहीं वरुण ने 7 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

भारतीय टीम ने नामीबिया पर 93 रनों से जीत हासिल की, जो रनों के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इस टीम की सबसे बड़ी जीत रही. इससे पहले साल 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड को 90 रनों से पराजित किया था. उस रिकॉर्ड को भारतीय टीम ने और बेहतर किया है.

T20 विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत (रनों के लिहाज से)

93 रन बनाम नामीबिया, दिल्ली, 2026

90 रन बनाम इंग्लैंड, कोलंबो आरपीएस, 2012

73 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

71 रन बनाम जिम्बाब्वे, मेलबर्न, 2022

68 रन बनाम इंग्लैंड, प्रोविडेंस, 2024

भारत ऐसा करने वाली पहली टीम...

यही नहीं भारत ऐसी पहली टीम है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार दस मैच जीते हैं. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान लगातार 8 मैचों में जीत हासिल की थी. तब कनाडा के खिलाफ उसका मुकाबला बिना टॉस के रद्द कर दिया गया था. वहीं मौजूदा वर्ल्ड कप में उसने दोनों मैच जीते हैं.

टी20 विश्व कप में लगातार सबसे अधिक जीत

10*- भारत (2024-2026)

8- साउथ अफ्रीका (2024)

8- ऑस्ट्रेलिया (2022-2024)

7- इंग्लैंड (2010-2012)

7- भारत (2012-2014)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया के खिलाफ जीत के बाद कहा, 'सभी के लिए यह मुकाबला अच्छा रहा. विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं था, मगर ईशान और संजू ने जिस तरह से शुरुआत की, उससे लगा कि विकेट आसान है. दो-तीन जल्दी विकेट गिरने के बाद शिवम और हार्दिक ने बल्लेबाजी की, वह वाकई सराहनीय था. गेंद थोड़ी रुक रही थी, लेकिन नामीबिया के गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए. उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि वे जोश के साथ मैदान में उतरे. उनके पास अपनी योजना थी और उसे सही ढंग अंजाम दिया. उनकी गेंदबाजी से भी मैं बहुत प्रभावित था. हमने दो-तीन जल्दी विकेट खोए, लेकिन फिर अच्छी साझेदारी की और अंत में अच्छा प्रदर्शन किया.'

सूर्यकुमार यादव कहते हैं, 'बुमराह को चार ओवर्स की गेंदबाजी करते देख सुकून महसूस हुआ. वह अगले मैच के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. वरुण चक्रवर्ती जिस तरह अक्षर पटेल के साथ साझेदारी में गेंदबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ निकालना आसान नहीं है. हार्दिक नई गेंद से और जरूरत पड़ने पर डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी करते हैं. जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में टीम के लिए यह बड़ा प्लस पॉइंट है. जिस सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने खेला और अहम मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने, वह टीम के लिए अच्छी बात है. कुल मिलाकर अब तक टीम का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. हर मैच अहम है, शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब टीम सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है.'

