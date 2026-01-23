scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने किया बड़ा बदलाव... 6 फुट 8 इंची क्रिकेटर को मौका

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड को बड़़ा झटका लगा है. अनुभवी तेज गेंदबाज एडम मिल्ने अब इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे.

Advertisement
X
काइल जेमिसन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. (Photo: AP)
काइल जेमिसन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. (Photo: AP)

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. यह चोट उन्हें SA20 लीग के दौरान लगी. मिल्ने पिछले रविवार को सनराइजर्स ईस्टर्न केप की ओर से खेलते हुए MI केप टाउन के खिलाफ मुकाबले में अपने पहले ही ओवर के दौरान इंजर्ड हुए. स्कैन रिपोर्ट में हैमस्ट्रिंग में गंभीर खिंचाव की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने का फैसला लिया गया.

SA20 2025-26 में एडम मिल्ने का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में 16.27 के एवरेज और 7.61 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए थे. न्यूज़ीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, 'हम सभी एडम के लिए बेहद निराश हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने में बहुत मेहनत की थी और ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटते दिख रहे थे. यह उनके लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण समय है और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.'

एडम मिल्ने की जगह किस गेंदबाज की एंट्री?
एडम मिल्ने की जगह अब तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल किया गया है. 6 फुट 8 इंच लंबे जेमिसन को ट्रैवलिंग रिजर्व से प्रमोट कर मुख्य स्क्वॉड में जोड़ा गया है. फिलहाल जेमिसन भारत दौरे पर न्यूजीलैंड टीम के साथ मौजूद हैं. 31 जनवरी तक टीम में बिना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की अनुमति के बदलाव किए जा सकते हैं. इसके बाद किसी भी रिप्लेसमेंट के लिए आईसीसी की मंजूरी जरूरी होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh's players, Aminul Islam
ICC से टकराव, करोड़ों का नुकसान और टूटेगा सपना... बांग्लादेश को गर्त में ले जा रहे 'बुलबुल'
Tristan Stubbs, Ryan Rickelton
T20 वर्ल्ड कप के लिए SA टीम में फेरबदल... इन 2 खिलाड़़ियों की एंट्री
Bangladesh Team, Mohsin Naqvi
'PAK ने बांग्लादेश को भड़काया', वर्ल्ड कप विवाद पर भारत के चैम्प‍ियन ख‍िलाड़ी का बयान
Bangladesh Cricket team
भूल गया बांग्लादेश BCCI के अहसान! जिसके सहारे मिली पहचान, अब उसी के खिलाफ बगावत
T20 World Cup: BCB vs ICC, Venue को लेकर बढ़ा तनाव
Advertisement

रॉब वॉल्टर ने काइल जेमिसन को लेकर कहा, 'यह हमारे लिए बड़ी राहत है कि काइल पहले से ही भारत में हमारे साथ हैं. वह हमारे पेस बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा हैं और इस दौरे पर शानदार शुरुआत कर चुके हैं. वह मेहनती खिलाड़ी हैं और उनके पास जो अनुभव है, वह वर्ल्ड कप में हमारे बहुत काम आएगा.'

काइल जेमिसन ने हाल ही में पीठ की चोट से वापसी की है. इसी महीने जेमिसन ने भारत के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर 4 विकेट झटके थे. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पहले ही यह जानकारी दे चुका है कि मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कुछ समय के लिए पितृत्व अवकाश ले सकते हैं.

इसके अलावा, टूर्नामेंट से पहले न्यूज़ीलैंड टीम एक और ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल करेगी. कीवी टीम अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी. इससे पहले वे 6 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी.

टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड का अपडेटेड स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोढ़ी और काइल जेमिसन.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement