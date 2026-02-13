scorecardresearch
 
कभी IPL में बना था चैम्पियन... अब कनाडा के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल रहा ये धुरंधर

डेक्कन चार्जर्स ने साल 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता था. तब डेक्कन चार्जर्स ने जोहानिसबर्ग में खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 रनों से हराया था.

जसकरण सिंह अब कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. (Photo: Getty)
भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेले जा रहे आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा की टीम भी अपना दमखम दिखा रही है. कनाडा की इस टूर्नामेट में शुरुआतअच्छी नहीं रही और उसे साउथ अफ्रीका के हाथों 57 रनों से हार झेलनी पड़ी. कनाडा अब ग्रुप-डी के अपने दूसरे मुकाबले में 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भिड़ेगा.

कनाडा की टीम में ज्यादातर भारतीय मूल के खिलाड़ी शामिल हैं. एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेल चुका है और खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहा. बात जसकरण सिंह बुट्टर की हो रही है, जो साल 2009 में आईपीएल जीतने वाली टीम डेक्कन चार्जर्स का पार्ट रहे. जसकरण ने 2009 और 2010 के आईपीएल सीजन में डेक्कन चार्जर्स के लिए भाग लिया, जहां उन्होंने 8 मैचों में 28.50 की औसत से 6 विकेट झटके.

इंडिया-ए और इंडिया अंडर-19 के लिए भी मचाई धूम
जसकरण सिंह बुट्टर दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के उपयोगी बल्लेबाज हैं. 4 सितंबर 1989 को मोहाली में जन्मे जसकरण इंडिया अंडर-19 और इंडिया ए का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उन्होंने 2009 में हरियाणा के खिलाफ पंजाब के लिए लिस्ट-ए डेब्यू पर तीन विकेट लेकर शानदार शुरुआत की थी. उनका फर्स्ट-क्लास डेब्यू आईपीएल 2010 के बाद हुआ. हालांकि जसकरण का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा और उन्हें पंजाब की घरेलू टीम में ज्यादा मौके नहीं मिले.

भारत की घरेलू क्रिकेट मे्ं सीमित अवसर मिलने के बाद जसकरण सिंह बुट्टर ने उत्तर अमेरिका की फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ध्यान दिया और मॉन्ट्रियल टाइगर्स व मिसिसॉगा पैंथर्स जैसी टीमों के लिए खेले. साल 2025 में उन्होंने बरमूडा के खिलाफ कनाडा के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.

जसकरण सिंह बुट्टर कनाडा के लिए गेंद और बल्ले से धूम मचा रहे हैं. (Photo: Getty)

अब तक जसकरण सिंह बुट्टर कनाडा के लिए 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें वो 12 विकेट (22.50 एवरेज) लेने के अलावा एक अर्धशतक की मदद से 109 रन (21.80 औसत) भी बना चुके. जसकरण ने 3 ओडीआई मुकाबले भी खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 33.75 की औसत से 4 विकेट और 38 रन दर्ज हैं.

जसकरण सिंह बुट्टर ने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 37.73 की औसत से 30 विकेट झटके. साथ ही उन्होंने 25.53 के एवरेज से 332 रन भी बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे.. वहीं 33 लिस्ट-ए मैचों में जसकरण के नाम पर 31.18 की औसत से 49 विकेट दर्ज हैं. 36 साल के जसकरण ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 20.75 की औसत और एक फिफ्टी की मदद से 415 रन स्कोर किए हैं. जसकरण ने 45 टी20 मैचों में 38 विकेट (27.21 औसत) चटकाए और 1 अर्धशतक की मदद से 323 रन (19.00 औसत) बनाए.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा की टीम: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), युवराज सामरा, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), कंवरपाल ताथगुर, जसकरण सिंह बुट्टर, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, डिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल, अजयवीर हुंदल, रविंदरपाल सिंह और हर्ष ठाकर.

---- समाप्त ----
