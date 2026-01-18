scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश की उम्मीदों को जोर का झटका... आयरलैंड ने ग्रुप बदलने से मना किया, ICC असमंजस में

मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी खुन्नस निकाल रहा है. बीसीबी ने आईसीसी से मांग की थी कि उसकी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. आईसीसी को मनाने में बांग्लादेशी बोर्ड जुटा हुआ है.

Advertisement
X
बांग्लादेश को अब आयरलैंड ने बड़ा झटका दिया है. (Photo: PTI)
बांग्लादेश को अब आयरलैंड ने बड़ा झटका दिया है. (Photo: PTI)

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने जा रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. पहले भारत-पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने पर बहस छिड़ी. इसके बाद बांग्लादेशी टीम ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार किया.

ऐसे में इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टेंशन बढ़ गई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी के साथ मीटिंग में प्रस्ताव रखा था कि बांग्लादेश और आयरलैंड आपस में ग्रुप बदल लें, जिससे बांग्लादेश के मैच श्रीलंका खिसक जाएं. बोर्ड का तर्क था कि इससे लॉजिस्टिक बदलाव कम से कम होंगे

हालांकि क्रिकेट आयरलैंड ने बांग्लादेश के साथ ग्रुप बदलने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिससे बीसीबी के लिए स्थिति और मुश्किल हो गई है. क्रिकेट आयरलैंड ने साफ कर दिया है कि उसकी टीम का शेड्यूल जैसा है, वैसा ही रहेगा. यानी उसकी टीम अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच श्रीलंका के कोलंबो में ही खेलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Players of Bangladesh
वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने नहीं दिया ICC अध‍िकारी को वीजा? जानें सच्चाई
Naveen Ul Haq
Naveen Ul Haq T-20 World Cup 2026 से हुए बाहर!
Ottneil Baartman
W,W,W... इस क्रिकेटर ने हैट्रिक लेकर मचाई सनसनी, WC टीम में नहीं मिली थी जगह
Naveen ul Haq
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार क्रिकेटर, IPL में मचाया था धमाल
Bangladesh's Team
एक्शन मोड में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, 'व‍िवाद‍ित' नजमुल इस्लाम को हटाया

आयरिश बोर्ड ने क्या कहा?
क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने क्रिकबज से कहा, 'हमें आईसीसी से स्पष्ट आश्वासन मिला है कि हम मूल शेड्यूल से नहीं हटेंगे. हम निश्चित तौर पर श्रीलंका में ही ग्रुप-स्टेज खेलेंगे.' इस बयान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर सीधा झटका लगा है. बांग्लादेशी बोर्ड लगातार आईसीसी से आग्रह कर रहा है कि उसकी टीम के मुकाबले भारत की बजाय श्रीलंका में मैच दिए जाएं.

Advertisement

बांग्लादेश सरकार ने टीम, फैन्स, मीडिया और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा पर चिंता जताई है. इसी वजह से बांग्लादेशी बोर्ड ने आईसीसी से मांग की है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराए जाएं और आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने पर विचार किया जाए. बीसीबी का मानना है कि सिर्फ ग्रुप स्वैप से ही यह संभव हो सकता है. लेकिन आयरलैंड के इनकार के बाद यह रास्ता भी बंद हो गया है.

अब स्थिति यह है कि बांग्लादेशी टीम भारत में खेलने को राजी नहीं हो रहा है. वहीं आईसीसी भी शेड्यूल बदलने को तैयार नहीं दिख रख रहा. साथ ही आयरलैंड ग्रुप स्वैप को मंजूर नहीं कर रहा. इससे टूर्नामेंट पर संशय गहराने लगा है. रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है.

टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश को ग्रुप-सी में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है. बांग्लादेश को तीन मुकाबले कोलकाता और एक मैच मुंबई में खेलने हैं. वहीं आयरलैंड ग्रुप-बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ है. आयरलैंड के तीनों ग्रुप मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में निर्धारित हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement