भारत-नामीबिया मैच में डेड बॉल को लेकर हंगामा… अंपायर से भिड़े कप्तान गेरहार्ड इरास्मस

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 फरवरी (गुरुवार) को भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नामीबियाई कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अपनी शानदार गेंदबाजी और अनोखे एक्शन से सबका ध्यान खींचा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इरास्मस ने चार ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला.
मैच की शुरुआत में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आ रही थी. पहले संजू सैमसन और फिर ईशान किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में जमकर रन बनाए. इसके चलते टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का अपना सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर (86/1) दर्ज किया. लेकिन इसके बाद गेरहार्ड इरास्मस ने शानदार वापसी कराते हुए मैच का रुख बदला.
इरास्मस ने की अंपायर से बहस
दाएं हाथ के स्पिनर गेरहार्ड इरास्मस ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर ईशान किशन को आउट कर दिया. ईशान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप में कैच आउट हुए. इसके बाद भी उन्होंने सटीक गेंदबाजी जारी रखी. हालांकि उनके एक ओवर के दौरान विवाद भी देखने को मिला, जब उन्होंने अंपायर रॉड टकर के पास से गेंदबाजी की कोशिश की. अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दिया, जबकि इरास्मस का कहना था कि यह उनकी एक वैरिएशन थी. हालांकि सच बात यह थी कि बल्लेबाज पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए अंपयार ने दोबारा बॉल डालने के लिए कहा.
वैसे टी20 इंटरनेशनल में स्टम्प्स के पीछे से गेंदबाजी करना गैरकानूनी नहीं है और बाद में इरास्मस ने इसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को भी आउट किया. उन्होंने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के विकेट लेकर अपने स्पेल को और प्रभावशाली बना दिया. उनके राउंड-आर्म एक्शन और अनोखी शैली को लेकर खूब चर्चा हुई है. भारतीय बल्लेबाज भी कई मौकों पर उनकी गेंदबाजी से असहज दिखे.
30 वर्षीय गेरहार्ड इरास्मस नामीबिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं. वह 2019 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा हैं और इससे पहले दो अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं. 2014 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने नामीबिया की कप्तानी की थी, उसी टूर्नामेंट में भारत की ओर से श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन भी खेले थे.
नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की, लेकिन गेरहार्ड इरास्मस की शानदार गेंदबाजी और अनोखी शैली ने मैच को रोमांचक बनाया और उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया.