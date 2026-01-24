T20 वर्ल्ड कप पर आज ICC लेगी अंतिम फैसला... बांग्लादेश की छुट्टी तय! स्कॉटलैंड को मिलेगा मौका

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह बचाने की बांग्लादेश की आखिरी कोशिश अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है. भारत में सुरक्षा को लेकर हफ्तों चली खींचतान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की विवाद समाधान कमेटी (DRC) का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यह दांव भी बेअसर साबित होता दिख रहा है.
स्कॉटलैंड को पहले ही स्टैंडबाय पर रखा जा चुका है और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के 24 जनवरी (शनिवार) को बांग्लादेश के भविष्य पर औपचारिक घोषणा करने की उम्मीद है. टूर्नामेंट शुरू होने में 15 दिन से भी कम समय बचा है, ऐसे में अब जल्द फैसला लिया जाना बेहद जरूरी हो गया है.
आईसीसी बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है. आईसीसी बोर्ड की वोटिंग में 14-2 के बहुमत से भारत में बांग्लादेश के मैच कराने को मंजूरी दी गई. एक स्वतंत्र सुरक्षा आकलन में खतरे का स्तर 'कम से मध्यम' बताया गया था. इसके बावजूद मेजबान देश की गारंटी और बार-बार दिए गए आश्वासनों के बाद भी बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया. इस फैसले की कीमत उसे भारी पड़ सकती है, करीब 240 करोड़ रुपये की ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और टूर्नामेंट से जुड़ी कमाई दांव पर लगी हुई है.
DRC के पास ये अधिकार नहीं
बीसीबी ने DRC को लिखा और इसे सभी विकल्प आजमाने की आखिरी कोशिश बताया, लेकिन कानूनी तौर पर यह कदम शुरू से ही कमजोर माना जा रहा था. आईसीसी संविधान और DRC के नियमों के मुताबिक यह कमेटी आईसीसी बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार नहीं रखती. क्लॉज 1.3 साफ तौर पर DRC को अपीलीय संस्था बनने से रोकता है. इस मुद्दे पर बांग्लादेशी फैन्स ने भी आईसीसी के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन फिलहाल उससे भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आईसीसी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिए कि बीसीबी को DRC से संपर्क करने की छूट जरूर थी, लेकिन समिति के पास इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है. यह विवाद अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार का कहना है कि अंतिम फैसला बीसीबी नहीं, बल्कि सरकार लेगी.
स्थिति तब और बिगड़ गई जब सुरक्षा कारणों के चलते मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्क्वॉड से हटाया गया. यही मामला धीरे-धीरे एक बड़े विवाद में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी बोर्ड के सदस्य उस वक्त नाराज हो गए जब बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम 'बुलबुल' ने आईसीसी को औपचारिक जानकारी देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. अब जब जय शाह दुबई में मौजूद हैं और स्कॉटलैंड पूरी तरह तैयार बैठा है, तो बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने का सपना जल्द ही आधिकारिक तौर पर टूट सकता है.