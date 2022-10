T20 World Cup IND vs AUS Warm-Up Match LIVE: मिशन टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज़, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पहले बैटिंग, खेलेंगे सभी 15 खिलाड़ी

IND vs AUS Practice Match LIVE: भारतीय क्रिकेट टीम का मिशन टी20 वर्ल्ड कप 2022 का असल मायने में आगाज आज हुआ. टीम इंडिया अपना पहला वॉर्म-अप मैच डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है. यह मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है. मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान अपने सभी 15 खिलाड़ियों के नाम दिए हैं. ऐसे में संभवतः भारतीय टीम इस मैच में अपने सभी 15 खिलाड़ियों को खिला सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को दो ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड से टक्कर होगी. इसके बाद भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में अपना पहला ग्रुप मैच 23 अक्टूबर को खेलेगी. यह मुकाबला दीपावली से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होना है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11 (भारत सभी 15 खिलाड़ी खिलाएगा)

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: एरोन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, टिम डेविड, एश्टन एगर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्जसन

भारत की टीम: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा

टीम इंडिया ने दो अनऑफिशियल वॉर्म-अप मैच भी खेले

बता दें कि टीम इंडिया काफी जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी. यहां उसने पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ दो अनऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेले थे, जिसमें उसे एक में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा. इन दोनों ही मैचों में विराट कोहली नहीं खेले थे. मगर अब भारतीय टीम के पास अपनी ताकत आजमाने और कमजोरी को आंकने का मौका रहेगा.

ऑस्ट्रेलिया पर हमेशा भारी रही भारतीय टीम

यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, तो इनमें अब तक टीम इंडिया ही भारी नजर आई है. दोनों ही टीमों के बीच अब तक 26 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इनमें भारतीय टीम ने 14 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 10 मौकों पर विजयी हुआ है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

वर्ल्ड कप में सुपर-12 की टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया

ग्रुप-1: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ग्रुप-A विनर, ग्रुप-B रनर-अप

ग्रुप-2: भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ग्रुप-A रनर-अप, ग्रुप-B विनर

टी20 वर्ल्डकप में भारत के होने वाले मैच

भारतीय टीम को सुपर-12 स्टेज में कुल 5 मुकाबले खेलने हैं. पांच मुकाबले उसे कुल चार मैदानों पर खेलने हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होना है. इसके बाद 27 अक्टूबर को ग्रुप-A की रनरअप टीम से उसका मैच होगा. फिर रोहित ब्रिगेड 30 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और 2 नवंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी. फिर टीम इंडिया सुपर-12 स्टेज का आखिरी मैच छह नवंबर को ग्रुप-B की विनर टीम का सामना करेगी.

टी20 वर्ल्डकप में भारत के मुकाबले (भारतीय समयानुसार):

23 अक्टूबर vs पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

27 अक्टूबर vs ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी

30 अक्टूबर vs साउथ अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ

2 नवंबर vs बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड

6 नवंबर vs ग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर.