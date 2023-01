SuryaKumar Yadav Century: सूर्यकुमार यादव का जवाब नहीं...पिच पर गिरकर भी लगाया सिक्स, पढ़ें धमाकेदार सेंचुरी की पूरी कहानी

भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को टी-20 सीरीज का तीसरा और आखिरी टी-20 मैच खेला गया. टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी सुनी. साल 2022 में भारत के लिए टी-20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर यहां अपनी आतिशी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया.

सूर्यकुमार यादव ने यहां अपने टी-20 करियर का तीसरा शतक जड़ा और सिर्फ 45 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की. साल 2022 से जो फॉर्म चलती आ रही थी, वो यहां भी दिखी और सूर्या पूरी तरह से श्रीलंकाई बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े. सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस पारी में कुल 112 रन बनाए, यह उनका दूसरा सर्वोच्च टी-20 स्कोर भी है.

सूर्यकुमार यादव ने 51 बॉल खेलीं, इनमें 7 चौके और 9 छक्के उड़ाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 219 का रहा. सूर्यकुमार यादव की इसी पारी के दमपर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 228 का स्कोर बनाया और बड़ा टारगेट दिया.

CENTURY for @surya_14kumar



A third T20I 💯 in just 43 innings.



Take a bow, Surya!#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/HZ95mxC3B4