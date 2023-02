Suryakumar Yadav T20 Rankings: सूर्यकुमार यादव ने T20 रेटिंग में मचाई तबाही, अहमदाबाद मैच में रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका

Suryakumar Yadav T20 Rankings: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव लगातार नई-नई उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं. इस समय सूर्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टी20 रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं. सूर्या की बेस्ट रेटिंग 910 रही है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 47 रनों की पारी खेलकर हासिल की थी.

हालांकि सीरीज के दूसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार ने नाबाद 26 रन ही बनाकर टीम को जीत दिलाई थी. इसके बाद सूर्या की रेटिंग में गिरावट दर्ज की गई और उनके 908 अंक हो गए हैं. अब यदि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सूर्या शतक लगाते हैं या उसके करीब भी रन बनाते हैं, तो एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर सकते हैं.

सूर्या के निशाने पर मलान का रिकॉर्ड

दरअसल, सूर्यकुमार आईसीसी टी20 रैंकिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं. जबकि इस मामले में इंग्लैंड के डेविड मलान टॉप पर काबिज हैं. मलान ने अब तक सबसे ज्यादा 915 रेटिंग हासिल की है. मलान ने यह उपलब्धि 2020 में हासिल की थी.

ऐसे में यदि आज (1 फरवरी) अहमदाबाद में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं और 916 रेटिंग हासिल करते हैं, तो वह मलान से एक कदम आगे निकल जाएंगे और उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इस तरह सूर्यकुमार आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑलटाइम बेस्ट रेटिंग हासिल करने वाले प्लेयर बन जाएंगे.

Surya continues to shine on the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings 🔥#ICCRankings | Details ⬇️https://t.co/APBgTrIHGO