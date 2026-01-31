कप्तान सूर्या ने रचा इतिहास... टी20I में पूरे किए 3 हजार रन, UAE के इस क्रिकेटर का रिकॉर्ड ध्वस्त

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पांचवां एवं आखिरी मुकाबला 31 जनवरी (शनिवार) को खेला. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. यानी न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी.

मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद भी बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. कप्तान सूर्या ने 6 छक्के और चार चौके की मदद से 30 बॉल पर 63 रन बनाए. सूर्या के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये 24वां अर्धशतक रहा. सूर्या को मिचेल सेंटनर ने टिम सेफर्ट के हाथों स्टम्प आउट कराया.

इस इनिंग्स के दौरान सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 3000 हजार रन भी पूरे कर लिए. सूर्या गेंदों के हिसाब से सबसे तेज तीन हजार टी20I रन पूरा करने वाले बल्लेबाज हैं. सूर्या ने 1822 गेंदों पर 3000 रन पूरे किए हैं. सूर्या ने यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद वसीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वसीम ने 3 हजार रन बनाने के लिए 1947 गेंदें ली थीं. जोस बटलर, एरॉन फिंच, डेविड वॉर्नर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे धुरंधर इस मामले में सूर्या से काफी पीछे हैं.

टी20I में सबसे तेज 3000 रन (गेंदों के आधार पर)

1822 सूर्यकुमार यादव (भारत)

1947 मोहम्मद वसीम (यूएई)

2068 जोस बटलर (इंग्लैंड)

2077 एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)

2113 डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

2149 रोहित शर्मा (भारत)

2169 विराट कोहली (भारत)

सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की.यह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से दूसरी बड़ी पार्टनरशिप रही. इस मामले में रोहित शर्मा और शिखर धवन पहले नंबर पर हैं. रोहित-धवन ने साल 2017 में इस टीम के खिलाफ दिल्ली टी20 में 158 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

