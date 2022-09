Suresh Raina Catch: रिटायरमेंट के बाद भी सुरेश रैना हिट, पकड़ा ऐसा कैच कि बम-बम हो गया ट्विटर!

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की गिनती सबसे बेहतरीन फील्डर्स में होती रही है. सुरेश रैना को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहे दो साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी फिटनेस का जवाब नहीं. इस बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में सुरेश रैना ने एक कमाल का कैच पकड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के मुकाबले में सुरेश रैना ने कमाल का कैच पकड़ा. इंडिया लीजेंड्स की ओर से फील्डिंग करते हुए जब सुरेश रैना प्वाइंट पर खड़े थे, उस वक्त बेन डंक का कमाल का कैच लपका, सुरेश रैना पूरी तरह से हवा में जब उन्होंने यह कैच पकड़ा.

सुरेश रैना ने इसके बाद अपने ही अंदाज़ में इसका जश्न मनाया. इंडिया लीजेंड्स के सचिन तेंदुलकर समेत अन्य प्लेयर्स भी हैरान रह गए और कैच लपकने के बाद सुरेश रैना को बधाई देने के लिए पहुंचे. सुरेश रैना ने जब बैन डंक को आउट किया, तब वह कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे.

Suresh Raina is legend in fielding What a catch #sureshraina pic.twitter.com/ASQW7i2cDC

Suresh Raina and his fielding is treat to watch.



What a fantastic catch by Raina.



Just Raina things 🥵🤯#INDvAUS #RSWS #SureshRaina pic.twitter.com/kwFtmMKI1Q