जीत ऐसी कि हर तरफ बजा भारत का डंका... दिग्गजों ने लुटाया टीम इंडिया पर प्यार

पांच मैचों की रोमांचक टेस्ट श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर न सिर्फ मैच, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट के दिग्गजों और पूर्व खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जुझारूपन, धैर्य और कौशल की जमकर सराहना की.

इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य मिला था और चौथे दिन के खेल के अंत तक स्कोर था– 339 रन पर 6 विकेट. खेल को बारिश और खराब रोशनी ने रोक दिया. अंतिम दिन इंग्लैंड को मात्र 35 रन और बनाने थे, जबकि भारत को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार थी. मुकाबला बेहद संतुलन में था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम 367 रनों पर सिमट गई और भारत को मिली ऐतिहासिक जीत.

मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी की और 104 रन देकर 5 अहम विकेट चटकाए, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर 4 विकेट निकाले. दोनों गेंदबाजों की जोड़ी ने इंग्लैंड की उम्मीदों को तहस-नहस कर दिया.

क्रिकेट दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं

सचिन तेंदुलकर- 'टेस्ट क्रिकेट रोंगटे खड़े कर देने वाला. 2-2 की श्रृंखला. प्रदर्शन दस में से दस. भारतीय क्रिकेट के महानायकों. क्या शानदार जीत!'

Test cricket… absolute goosebumps.

Series 2–2, Performance 10/10!



सौरव गांगुली- 'टीम इंडिया की शानदार जीत. टेस्ट क्रिकेट, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप. टीम के सभी सदस्यों और कोचों को बधाई . सिराज दुनिया के किसी हिस्से में अपनी टीम को निराश नहीं करते. मैच देखकर मजा आया. शानदार प्रदर्शन प्रसिद्ध, आकाशदीप, जायसवाल, जडेजा, वॉशिंगटन, पंत. इस युवा टीम की प्रदर्शन में काफी निरंतरता थी.'

अनिल कुंबले- 'शानदार खेल भारत. क्या जबरदस्त श्रृंखला थी. दोनों टीमों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. सिराज और प्रसिद्ध ने कमाल किया. शुभमन गिल और पूरी टीम को बधाई.'

सूर्यकुमार यादव (टी20 कप्तान)- क्या 'प्रदर्शन था! इस टीम को आखिरी गेंद तक लड़ते देखना गर्व की बात है.'

अजिंक्य रहाणे- 'टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतर नहीं हो सकता। दबाव, तनाव और संघर्ष – सब कुछ इस जीत में था. शानदार जुझारूपन.'

इरफान पठान- 'शेर का दिल और लोहे का शरीर – मोहम्मद सिराज.'

हरभजन सिंह- 'सिराज और प्रसिद्ध का शानदार प्रदर्शन. जबरदस्त जीत. टीम के हर सदस्य को बधाई। तुम सब ने दिल जीत लिया.'

युवा टीम की परिपक्वता का उदाहरण

यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट की गहराई, मानसिक दृढ़ता और टीम भावना की कहानी कहती है. इस ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला ने साबित कर दिया कि भारत की यह युवा टीम न केवल कठिन परिस्थितियों से लड़ना जानती है, बल्कि दबाव के क्षणों में खुद को साबित करने का हौसला भी रखती है.

