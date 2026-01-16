6,6,6,6... स्टीव स्मिथ ने बल्ले से उड़ा दिया गर्दा, BBL में जड़ा तूफानी शतक, VIDEO

बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में शुक्रवार (16 जनवरी) को सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच मुकाबला खेला गया. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में आयोजित इस मैच में स्टीव स्मिथ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. सिडनी सिक्सर्स के कप्तान स्मिथ ने मात्र 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक रहा. उन्होंने ब्रिस्बेन हीट के जोश ब्राउन के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने पिछले साल एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ इतनी ही गेंदों में सेंचुरी बनाई थी.
स्टीव स्मिथ से आगे सिर्फ क्रेग सिमंस और मिचेल ओवेन हैं, जिन्होंने 39-30 गेंदों में शतक जड़े थे. स्मिथ ने कुल मिलाकर 42 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. लेग-स्पिनर तनवीर सांघा ने उनकी पारी का अंत किया. स्मिथ सिडनी सिक्सर्स के लिए बीबीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था, जो उन्होंने 56 गेंदों पर बनाया था.
सिडनी डर्बी की रात पूरी तरह स्टीव स्मिथ के नाम रही. चौथे ओवर में उन्होंने नाथन मैकएंड्रयू की गेंद पर 107 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को दंग कर दिया. फ्रंट-लेग क्लियर करते हुए स्मिथ ने गेंद को मिड-विकेट के ऊपर स्टैंड में भेज दिया. फिर स्मिथ ने रयान हेडली के खिलाफ 12वें ओवर में 32 रन बटोरे, जो बीबीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा. इस ओवर में शुरुआती चार गेंदों को स्मिथ ने छक्के के लिए भेजा. फिर नो-बॉल पर चौका लगाया. ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होने दो रन लिया. हेडली ने इस ओवर में एक गेंद वाइड भी डाली.
इससे पहले सिडनी थंडर की ओर से डेविड वॉर्नर ने 65 गेंदों पर नाबाद 110 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. निक मैडिन्सन (26 रन) और सैम बिलिंग्स (14 रन) के छोटे-छोटे योगदान पर्याप्त नहीं रहे और टीम छह विकेट पर 189 रन ही बना सकी. स्टीव स्मिथ के धमाके ने वॉर्नर की शतकीय पारी को भी फीका कर दिया.