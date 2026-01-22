T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीकी टीम में बड़े फेरबदल, इन 2 खिलाड़़ियों की एंट्री, फरेरा-जोरजी बाहर

साउथ अफ्रीकी टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा झटका लगे हैं. टीम के स्टार बल्लेबाज टोनी डी जोरजी और ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं. ये दोनों खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी भाग नहीं ले पाएंगे.
टोनी डी जोरजी को भारत के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव (muscle tear) हुआ था. क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के अनुसार, डी जोरजी की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई है और वह आगामी टी20I सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे. लंबे रिहैबिलिटेशन की जरूरत के चलते उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर कर दिया गया है.
दूसरी ओर, डोनोवन फरेरा को SA20 लीग के दौरान गंभीर चोट लगी. 17 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स मैच के दौरान उनकी बाईं कॉलरबोन (क्लैविकल) में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण वह भी टी20 सीरीज और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए.
ये दो खिलाड़ी स्क्वॉड में शामिल
टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह रायन रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ियों से मध्यक्रम और टॉप ऑर्डर में मजबूती की उम्मीद की जा रही है.
साउथ अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज़ डेविड मिलर भी चोट से जूझ रहे हैं. मिलर को पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते हुए एडडक्टर मसल इंजरी हो गई है, जिसके कारण वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20I सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता फिटनेस टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करेगी.
डेविड मिलर की गैरमौजूदगी में रुबिन हरमन को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट से पहले साउथ अफ्रीका की टीम लगातार चोटों से जूझ रही है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने संतुलित और फिट स्क्वॉड तैयार करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका का अपडेटेड स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश और एनरिक नॉर्किया.
साउथ अफ्रीका के ग्रुप मुकाबलों का शेड्यूल
09 फरवरी- बनाम कनाडा, अहमदाबाद
11 फरवरी- बनाम अफगानिस्तान, अहमदाबाद
14 फरवरी- बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद
18 फरवरी- बनाम यूएई, दिल्ली