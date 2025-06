SA Playing XI vs AUS WTC Final 2025: टेम्बा बावुमा ने किया वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप फाइनल के ल‍िए प्लेइंग 11 का ऐलान, कौन लेगा कंगारू टीम से मोर्चा

ICC WTC Final 2025, SA vs AUS:: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने किया वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप फाइनल के ल‍िए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है.

X

Temba Bavuma and Pat Cummins with the Test mace ahead of the WTC final (Credit: ICC)