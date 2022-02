Sourav Ganguly Twitter: रोहित शर्मा-विराट कोहली में नंबर-1 कौन? सौरव गांगुली ने लाइक किया ट्वीट, वायरल हुआ तो हटाया

Sourav Ganguly Twitter: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. रोहित शर्मा को टी-20, वनडे के बाद अब टेस्ट टीम की कमान भी सौंप दी गई है. टीम का ऐलान करते हुए मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने एक बात कही, जिसपर हर किसी का ध्यान गया कि रोहित शर्मा ही इस वक्त देश के नंबर एक क्रिकेटर हैं. लेकिन अब एक दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये बात ज्यादा सुर्खियों में आ गई.



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्विटर पर एक ट्वीट को लाइक किया, जिसमें लिखा गया कि विराट कोहली दुनिया के नंबर-एक क्रिकेटर हैं. ट्वीट में कैप्शन दिया गया था कि आप चेतन शर्मा के बयान को हाइप कर सकते हैं. इसे ही सौरव गांगुली ने लाइक किया था.



ट्विटर पर ये चीज़ तेज़ी से वायरल हुई और स्क्रीनशॉट तेज़ी से फैलने लगे. लेकिन कुछ देर बाद ही सौरव गांगुली ने अपने लाइक सेक्शन से इसे हटा दिया. यानी उन्होंने इस ट्वीट को अनलाइक कर दिया, ऐसे में सौरव गांगुली के ट्विटर अकाउंट के लाइक सेक्शन से हट गया. हालांकि, तबतक ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था.

