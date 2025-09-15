'सूर्या ने जवाब दे दिया', पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर सौरव गांगुली की दो टूक

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के टीम इंडिया के फैसले पर कप्तान सूर्यकुमार यादव की सराहना की है. सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया और सात विकेट से पाकिस्तान को हराने के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को नजरअंदाज कर दिया.

सूर्यकुमार ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया. ‘नो हैंडशेक’ फैसले से पाकिस्तान नाराज़ हो गया और कप्तान सलमान आगा ने अपनी नाखुशी ज़ाहिर करते हुए पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. इस मामले पर अपनी राय रखते हुए सौरव गांगुली ने भारतीय कप्तान की तारीफ की और कहा कि आतंकवाद को खत्म करना ज़रूरी है.

क्या बोले सौरव गांगुली

सौरव गांगुली ने आजतक से बातचीत में कहा, "हमें इस बारे में सूर्या से पूछना चाहिए. उन्होंने कल ही इसका जवाब दे दिया है. आतंकवाद बंद होना चाहिए. खेल चलता रहना चाहिए. मुझे भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर ज़रा भी हैरानी नहीं है.'

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ ‘नो हैंडशेक’ विवाद को लेकर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) से भारतीय टीम की शिकायत की है, जिन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया.

पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. उन पर आरोप है कि उन्होंने सलमान आगा को सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी. पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारतीय टीम के व्यवहार के विरोध में सलमान अली आगा ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि समारोह की मेजबानी भी एक भारतीय कर रहा था. आईसीसी ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान अलग-अलग मंचों के जरिए अपनी नाराज़गी जताता जा रहा है.

