पाकिस्तानी के हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी भी नहीं लेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी? गंभीर ने सूर्या ब्रिगेड को दिए सख्त निर्देश

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया. PCB ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की है. BCCI और टीम मैनेजमेंट के अनुसार हैंडशेक कोई अनिवार्य नियम नहीं है और यह नीति पूरे टूर्नामेंट में लागू रहेगी.

पाकिस्तान को हराने के बाद बिना हाथ मिलाए जाते सूर्या और शिवम दुबे. ( Photo: AP Photo)
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना बड़े विवाद में बदल गया है. नाराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया.

वहीं, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को 7 विकेट की जीत के बाद टीम के रुख का बचाव किया. सूर्या ने हाथ न मिलाने पर कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं. लेकिन पाकिस्तान अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल (PCB) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) से शिकायत करने के बाद अब ICC का दखल मांगा है. PCB प्रमुख मोहसिन नकवी (जो ACC के अध्यक्ष भी हैं) ने 'X' पर कहा, 'PCB ने ICC को शिकायत दर्ज कराई है कि मैच रेफरी ने आचार संहिता और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का उल्लंघन किया. PCB ने मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है.'

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Highlights: एशिया कप के महामुकाबले में सूर्या ब्रिगेड ने पाक को चटाई धूल... एकतरफा मैच में 7 विकेट से हराया

पीसीबी ने क्या कहा

PCB ने यह भी आरोप लगाया कि पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं. साथ ही टीम मैनेजर नवीद चीमा ने यह भी शिकायत की कि पायक्रॉफ्ट के कहने पर दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट्स का आदान-प्रदान भी नहीं हुआ.

pakistani team

यह भी पढ़ें: 'कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर, पहलगाम...', सूर्या ने बताई PAK के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह

BCCI ने अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि भारत 28 सितंबर को फाइनल में पहुंचता है, तो खिलाड़ी पुरस्कार वितरण मंच पर नक़वी के साथ नहीं खड़े होंगे.

गंभीर ने किया ये फैसला...

भारतीय टीम का यह रुख टीम प्रबंधन, हेड कोच गौतम गंभीर और वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ चर्चा के बाद तय किया गया. वहीं, BCCI का मानना है कि हैंडशेक कोई नियम नहीं बल्कि परंपरा है. नियम पुस्तिका में हाथ मिलाने की बाध्यता नहीं है, इसलिए भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है. ये भी माना जा रहा है कि अगर एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की अगली भिड़ंत होती है तो भी टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे.

