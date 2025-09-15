भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका पाकिस्तान? PCB ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है. इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल (पीसीबी) ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया है. पीसीबी का आरोप है कि उन्होंने हाथ मिलाने संबंधी विवाद पर कार्रवाई नहीं की.

बता दें कि 7 विकेट से मैच जीतने के बाद सूर्या एंड कंपनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तानी टीम मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी. लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया था. बाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच प्रजेंटेशन के लिए भी नहीं आए. वहीं, सूर्या ने हाथ मिलाने की घटना पर कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं. हमने ये बिलकुल ठीक किया और उन्हें सही जवाब दिया.

पीसीबी ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया. पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल (PCB) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) से शिकायत करने के बाद अब ICC का दखल मांगा है. PCB प्रमुख मोहसिन नकवी (जो ACC के अध्यक्ष भी हैं) ने 'X' पर कहा, 'PCB ने ICC को शिकायत दर्ज कराई है कि मैच रेफरी ने आचार संहिता और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का उल्लंघन किया. PCB ने मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है.'

PCB ने यह भी आरोप लगाया कि पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं. साथ ही टीम मैनेजर नवीद चीमा ने यह भी शिकायत की कि पायक्रॉफ्ट के कहने पर दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट्स का आदान-प्रदान भी नहीं हुआ. बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है.

