ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अगले महीने होने वाली घरेलू सीरीज से पहले महिला टीम की कप्तानी में बड़ा बदलाव किया है. स्पिन ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) को टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया है. भारत सीरीज के बाद वह तीनों फॉर्मेट में एलिसा हीली (Alyssa Healy) की जगह टीम की कमान संभालेंगी.
एलिसा हीली पहले ही यह घोषणा कर चुकी हैं कि वह भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगी. भारत दौरे के दौरान हीली तीन वनडे और एकमात्र टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी. 28 वर्षीय सोफी मोलिन्यूक्स महिला बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स की सबसे कम उम्र की कप्तान रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने विक्टोरिया टीम की भी कप्तानी की.
Australia has named its new captain 👏— cricket.com.au (@cricketcomau) January 28, 2026
MORE: https://t.co/ILgbFpHsdp pic.twitter.com/fdXXVdMLSp
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को भारत सीरीज के लिए टी20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट की टीमें घोषित कर दीं. भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 15 फरवरी से शुरू होगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा, जबकि बाकी दो मैच 19 फरवरी (कैनबरा) और 21 फरवरी (एडिलेड) को होंगे.
तीन मैचों की वनडे सीरीज 24 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च को खेली जाएगी. पहला वनडे ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड, जबकि बाकी दो मुकाबले होबार्ट के बेलरिव ओवल में होंगे.
इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 से 9 मार्च तक पर्थ के ऐतिहासिक WACA ग्राउंड पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारत सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया की कमान पूरी तरह सोफी मोलिन्यूक्स के हाथों में होगी और वह मार्च में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे से तीनों फॉर्मेट में कप्तानी संभालेंगी.
The squads for the @nrmainsurance #AUSvIND Multi-Format Series are in.— cricket.com.au (@cricketcomau) January 28, 2026
DETAILS: https://t.co/ILgbFpHsdp pic.twitter.com/j07MdYL7pA
टी20 टीम में तालिया मैक्ग्रा को उपकप्तान बनाए रखा गया है, जबकि स्पिन ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को सह-उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है.
व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में निकोल केरी की वापसी हुई है, जो इस समय महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही हैं. वहीं 19 वर्षीय लूसी हैमिल्टन को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.
बाएं हाथ की बल्लेबाज फोएबी लिचफील्ड को चोट के बावजूद तीनों फॉर्मेट की टीम में जगह दी गई है. टी20 टीम से अलाना किंग को बाहर रखा गया है, जबकि मेगन शट, ग्रेस हैरिस और हीदर ग्राहम वनडे टीम में शामिल नहीं हैं.
T20 टीम: सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), एश्ले गार्डनर (उपकप्तान), तालिया मैक्ग्रा (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोएबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम
वनडे टीम: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिन्यूक्स (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, अलाना किंग, फोएबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, तालिया मैक्ग्रा, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम
एकमात्र टेस्ट टीम: एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिन्यूक्स (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोएबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, तालिया मैक्ग्रा, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम