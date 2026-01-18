scorecardresearch
 
शुभमन गिल को इंदौर में सताई सेहत की चिंता! साथ लाए ₹3 लाख का वाटर प्यूरीफायर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को इंदौर में सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाना है. इस बीच खबर है कि कप्तान शुभमन गिल वहां 3 लाख रुपये की कीमत का वाटर प्यूरीफायर लेकर गए हैं.

शुभमन गिल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंदौर में दूषित पानी से 23 लोगों की जान चली गई थी (फाइल फोटो)
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. खबरों के मुताबिक, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे के लिए इंदौर में 3 लाख रुपये की कीमत का वाटर प्यूरीफायर लेकर गए हैं. यह खबर इंदौर में चल रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट के बीच आई है, जिसमें अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है.

शहर से आ रही कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शुभमन ने अपने होटल के कमरे में यह सिस्टम इसलिए लगवाया क्योंकि वह अपनी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे. भारतीय क्रिकेट टीम आमतौर पर जिस भी शहर में जाती है, वहां के सबसे अच्छे होटलों में ठहरती है, जहां उन्हें पैकेटबंद पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि, खबरों के मुताबिक, गिल ने एक कदम आगे बढ़कर खुद ही यह व्यवस्था कर ली है.

इंदौर में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत

दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंभीर पानी संकट सामने आया. इसमें सीवेज का दूषित पानी शहर की पेयजल आपूर्ति में मिक्स हो गया. इससे बीमारी फैल गया और कम से कम 23 लोगों की जान चली गई.

इस बीमारी के फैलने की वजह नर्मदा जल आपूर्ति की पाइपलाइन में हुआ रिसाव था. जांच में सामने आया कि पाइपलाइन का टूटा हिस्सा सीवेज लाइन या सार्वजनिक शौचालय के नीचे या बहुत पास से गुजर रहा था. इसी कारण मल-मूत्र अन्य खतरनाक बैक्टीरिया पीने के पानी में मिल गए. नतीजतन कई दिनों तक हजारों लोगों को दूषित पानी सप्लाई होता रहा.

संकट की गंभीरता सामने आने से पहले ही लोग बदबूदार और रंग बदल चुके पानी की शिकायत कर रहे थे. इसके बाद अचानक तेज दस्त, उल्टी और गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ने लगे. हालात ऐसे हो गए कि आसपास के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों का भारी दबाव आ गया.

इस बीमारी से 1,400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें से सैकड़ों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. शुरुआत में अधिकारियों ने दूषित पानी से जुड़ी कुछ ही मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन बाद की जांच में मृतकों की संख्या ज्यादा पाई गई.

इंदौर में भारत बनाम न्यूजीलैंड
सीरीज में 1-1 की बराबरी के बाद भारत इंदौर के लिए रवाना हो गया है. पहला मैच जीतने के बाद, भारत राजकोट में लड़खड़ा गया, जहां डैरिल मिशेल ने शानदार शतक लगाकर मेजबान टीम को सात विकेट से हराया. इंदौर में खेला जाने वाला यह वनडे अगले पांच महीनों में भारत का आखिरी मैच होगा. इस मैच के बाद, भारत विश्व कप से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेगा.

