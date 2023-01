Shubman Gill vs Babar Azam: बाबर आजम vs शुभमन गिल की जंग छिड़ी, भिड़े भारतीय-पाकिस्तानी फैन्स

Shubman Gill vs Babar Azam: भारतीय टीम के युवा ओपनर शुभमन गिल इन दिनों जबरदस्त शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में डबल सेंचुरी लगाकर तहलका मचा दिया. हैदराबाद वनडे मैच में गिल ने 208 रनों की पारी खेली और टीम को 12 रनों से जीत दिलाई.

इसी मैच के बाद शुभमन गिल सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ गए. मगर इसी बीच एक नया मामला भी देखने को मिला. फैन्स ने इस बार शुभमन गिल और बाबर आजम की तुलना करना शुरू कर दिया. कुछ फैन्स ने गिल को बेहतर बताया, तो कुछ ने बाबर का सपोर्ट किया. एक तीसरा पक्ष अपना अलग ही रुख अख्तियार करे बैठा था.

यूजर्स ने इस तरह किए कमेंट्स

वैसे जब से बाबर आजम सुर्खियों में आए, तभी से उनकी तुलना पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली से की जाती रही है. मगर इस बार गिल के साथ बाबर को सुर्खियों में लाना नए तरह का मामला रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'बाबर के सभी फैन्स के लिए, क्या हमें बाबर की तुलना शुभमन से करनी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो आपको उनकी तुलना विराट से भी नहीं करनी चाहिए.'

Shubman Gill > Babar Azam

Agree? — Sushant Mehta (@SushantNMehta) January 15, 2023

Getting compare with Shubman Gill is the biggest achievement for Babar azam pic.twitter.com/WkzS3Lv41p — Muhammad Arun Singh Anthony (@ArunTuThikHoGya) January 18, 2023

To all the Babar fans, should we compare Babar with Shubman? If the answer is no, then you shouldn't compare him with Virat either. — Hriday (Fan-Account) (@Hriday1812) January 18, 2023

एक यूजर ने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में बाबर आजम और शुभमन गिल का वनडे रिकॉर्ड तक शेयर कर दिया. उसने बताया कि बाबर ने अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों में 149 रन बनाए. जबकि गिल ने एक ही मैच मं 208 रन जड़ दिए.

Against NZ In Home ODI Series :-

• Babar Azam:- 149 Runs In 3 matches .

• Shubman Gill :- 208 Runs In 1 Match .



Levels 🔥 #INDvsNZ || #shubhmangill pic.twitter.com/2A9L8uZn9n — Sir BoiesX 🕯 (@BoiesX45) January 18, 2023

Oops! Babar Azam nothing can do in 8 years but Shubman Gill complete in only 3 years #BabarAzam #ShubmanGill #ICCAwards pic.twitter.com/HP1FGxqEy1 — RAHUL JAT (@Rahul__Meel) January 18, 2023

पाकिस्तानी यूजर ने ट्रोल करने की कोशिश की

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बाबर आजम जो काम (डबल सेंचुरी) अपने 8 साल के करियर में नहीं कर सके, वो शुभमन गिल ने अपने करियर के तीन साल में ही कर दिया.' इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूजर ने गिल को ही ट्रोल करने की कोशिश की. उसने ब्रेसवेल के शतक की तारीफ करते हुए लिखा, 'कुछ शतक बेहतर होती हैं, ना कि एक डबल सेंचुरी. बहुत शानदार ब्रेसवेल.'

Some Hundreds Are Better Than Dubule Hundreds👌

Well Played Bracewell 👏

140 (78) with 12 Fours and 10 sixes 👌 — 🇵🇰 Muhammad Noor 🇵🇰 (@Noor_Marriii) January 18, 2023