Shubman Gill: 'इतनी कम उम्र में...', शुभमन गिल के दोहरा शतक पर दिग्गज खिलाड़ियों ने दिया ये रिएक्शन

शुभमन गिल ने बुधवार (18 जनवरी) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इतिहास रच दिया. गिल ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 208 रन बना डाले. भारतीय बल्लेबाज ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ लैंडमार्क तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

गिल ने दिन की शुरुआत सावधानी से की और पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 60 रन की साझेदारी की, जिसमें भारतीय कप्तान का योगदान 34 रनों का था. इसके बाद विराट कोहली और ईशान किशन का भी विकेट भारत ने खो दिया था, लेकिन गिल ने कुछ करने की ठान ली थी. गिल ने पहले 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अपनी बैटिंग की रफ्तार को काफी तीव्र कर दिया.

गिल को 50 से 100 रन तक पहुंचने में 35 गेंद लगे. वही सौ से 150 रनों तक पहुंचने में भी उन्होंने इतनी ही गेंद ली. फिर उन्होंने 151 से दो सौ रन सिर्फ 23 गेंदों पर बना लिए. गिल ने पारी के 49 वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की शुरुआती तीन गेंदों पर हैट्रिक सिक्स के साथ अपना पहला दोहरा शतक लगाया. गिल के दोहरा शतक जड़ने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

युवराज सिंह, आर अश्विन और वीरेंद्र सहवाग जैसे भारतीय प्लेयर्स ने इस युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है. युवराज सिंह ने ट्वीट किया, एक दिन के खेल में 200. इतनी कम उम्र में, अविश्वसनीय. मेरे और शुभमन के पिता के लिए बहुत गर्व का दिन है. बधाई शुभमन पूरे देश को आप पर गर्व है.'

200 in a one day game !! At such a young age incredible ✊✊✊ unbelievable!! A very proud day for me and shubmans dad !!!congratulations @ShubmanGill the whole country is proud of you 👏 🇮🇳 #NZvsIND — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 18, 2023

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया, 'अभूतपूर्व, वह बाद में कुछ पारियों में विफल हो सकते हैं. आइए हम अपने अल्पकालीन स्मृति को अपने दिमाग पर हावी न होने दें.'

Phenomenal 👏👏. He may fail in a couple of innings sometime later and let’s not allow our temporary memory to cloud our minds then.#IndvsNz https://t.co/YXLAT44fBW — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 18, 2023

पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, 'वाह शुभमन. दोहरा शतक. शानदार.'

Wow Shubman. Double hundred . Brilliant — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 18, 2023

वसीम जाफर ने लिखा,'दिल दिल शुभमन गिल.'

शुभमन गिल ने ऐसे बढ़ाई पारी:

0 से 50 रन- 52 गेंद

51 से 100 रन- 35 गेंद

101 रन 150- 35 गेंद

151 से 200 रन- 23 गेंद