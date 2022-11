T20 World Cup 2022: 'Karma' पर भड़के पाकिस्तानी दिग्गज, शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी के बीच 'कमेंट वॉर'

Mohammad Shami Shoaib Akhtar T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड टीम ने बाजी मार ली है. रविवार (13 नवंबर) को मेलबर्न में खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. इस नतीजे के साथ ही पाकिस्तान और भारतीय दिग्गजों के बीच कमेंट वॉर भी देखने को मिले हैं.

इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हैं. इन दोनों के बीच कमेंट वॉर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसकी शुरुआत शमी के ट्वीट से हुई.

अख्तर ने इस तरह दिया शमी को जवाब

दरअसल, हार के बाद अख्तर ने टूटे दिल की इमोजी ट्वीट की तो उस पर शमी ने लिखा, 'सॉरी ब्रदर, इसे कर्म कहते हैं.' शमी का यह ट्वीट काफी वायरल हुआ और ट्रेंड में भी बना रहा. मगर अब अख्तर ने भी शमी को इसके लिए जवाब दिया. अख्तर ने हर्षा भोगले का वह ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी की तारीफ की.

अख्तर ने जो ट्वीट शेयर करते हुए जवाब दिया, उसमें हर्षा भोगले ने लिखा, 'पाकिस्तान को क्रेडिट. कुछ ही टीमें होंगी, जिन्होंने 137 रनों का टारगेट डिफेंड किया. बेस्ट बॉलिंग टीम.' यानी साफ है कि हर्षा ने फाइनल मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजी की जमकर तारीफ की. शोएब अख्तर ने इसी ट्वीट को शेयर कर शमी को जवाब दिया. साथ ही लिखा, '...और क्या आप इसे समझदारी वाला ट्वीट कहेंगे.'

And this what you call sensible tweet .. pic.twitter.com/OpVypB34O3