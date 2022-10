India vs Pakistan T20 World Cup: भारत से हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, नो-बॉल को लेकर अंपायर पर भड़के शोएब-रमीज

India vs Pakistan T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन में भारतीय टीम ने अपने फैन्स को दीपावली का शानदार तोहफा दिया है. टीम ने रविवार (23 अक्टूबर) को मेलबर्न में पाकिस्तान को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस रोमांचक जीत के हीरो विराट कोहली रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

इस मैच में ऐसा नहीं है कि सबकुछ सही रहा हो. यहां काफी विवाद भी हुए हैं. उनमें सबसे बड़ा विवाद आखिरी के ओवर में की गई कमर की नोबॉल भी रही है. इसमें विवाद यह रहा कि पाकिस्तानी फैन्स मानते हैं कि यह नोबॉल नहीं थी, क्योंकि बॉल कमर से नीचे थी.

शोएब अख्तर ने भी नोबॉल पर सवाल उठाए

मगर फील्ड अंपायर ने इस नोबॉल ही करार दिया था. आलोचना करने वालों में पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी रहे हैं. उन्होंने कोहली की एक फोटो शेयर कर बताया कि यह बॉल फेयर डिलिवरी थी. मगर यूजर्स ने तुरंत ही दूसरी पिक कमेंट में शेयर करते हुए बताया कि यह बॉल कमर से ऊपर जा रही थी. ऐसे में यह नोबॉल ही थी. अख्तर ने लिखा, 'अंपायर भाइयों, आज रात सोच-विचार करने के लिए आपके लिए खाना.'

रमीज राजा ने पूरे मैच को ही विवादास्पद बताया

वहीं, आलोचना करने वालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष रमीज राजा भी हैं. हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस मैच को फेयर भी नहीं कहा. रमीज राजा ने कहा, 'एक क्लासिक मैच! आप कुछ जीतते हैं, तो कुछ हारते भी हैं. आप सभी जानते हैं कि यह मैच क्रूर और अनुचित हो सकता है. पाकिस्तान टीम बैट और बॉल से इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती थी. इस एफर्ट के लिए गर्व है.'

A classic! You win some you lose some and as we all know this game can be cruel and unfair .#TeamPakistan couldn’t have given more with bat and ball. Very proud of the effort!