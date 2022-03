Shane Warne: शेन वॉर्न के निधन पर आया सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन, लिखा- भारतीयों के लिए आप स्पेशल

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है. शेन वॉर्न थाईलैंड में थे और वहां पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया. इतने बड़े दिग्गज का यूं अचानक चले जाना हर किसी को हैरान कर गया. भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को याद किया है. शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर का एक अलग ही रिश्ता था, जिसे हर क्रिकेट फैन ने जिया है.

सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि स्तब्ध. आपकी कमी खलेगी वॉर्नी. मैदान के भीतर या बाहर आपके साथ कोई पल उबाउ नहीं होता था. मैदान के भीतर हमारी प्रतिद्वंद्विता और बाहर हंसी मजाक को हमेशा याद करूंगा, भारत के लिए आपके मन में खास जगह थी और भारतीयों के मन में आपके लिए. बहुत जल्दी चले गए.

Shocked, stunned & miserable…



Will miss you Warnie. There was never a dull moment with you around, on or off the field. Will always treasure our on field duels & off field banter. You always had a special place for India & Indians had a special place for you.



Gone too young! pic.twitter.com/219zIomwjB