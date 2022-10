Ind Vs Pak T20 WC: ‘स्पिनर था या बैट्समैन…’, बाबर को लेकर अमित मिश्रा-शाहिद आफरीदी में वार-पलटवार

भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप में हुए मुकाबले के बाद से ही माहौल गर्म है. दोनों टीमों के खिलाड़ियों में लगातार वार-पलटवार चल रहा है, इस बीच पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की खराब फॉर्म भी पड़ोसी मुल्क की टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. बाबर आजम की फॉर्म पर टीम इंडिया के क्रिकेटर अमित मिश्रा ने एक ट्वीट किया था, अब उसपर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी का बयान आया है.



शाहिद आफरीदी एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा में शामिल हुए, इस दौरान उनसे जब बाबर आजम की फॉर्म और अमित मिश्रा के ट्वीट को लेकर सवाल हुआ तब शाहिद आफरीदी ने एक तरह से तंज कसा. शाहिद आफरीदी ने कहा कि आप जिनका नाम ले रहे हैं अमित मिश्रा, मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए खेले हुए हैं. ये स्पिनर था या बैट्समैन शायद... ठीक है कोई बात नहीं.





बता दें कि अमित मिश्रा ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बाबर आजम की खराब फॉर्म पर कमेंट किया था. उन्होंने लिखा था कि यह दौर भी निकल जाएगा, आप मज़बूत बने रहें बाबर आजम. दरअसल, ऐसा ही ट्वीट बाबर आजम ने तब किया था, जब विराट कोहली खराब फॉर्म से गुज़र रहे थे.

This too shall pass. Stay strong @babarazam258. 🙏🏽