मोदी सरकार पर निशाना-राहुल की तारीफ... पाकिस्तान की करारी हार पर शाहिद आफरीदी ने ऐसे निकाली खीज

भारत ने पहले पाकिस्तान को जंग के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धूल चटाई. इसके बाद एशिया कप 2025 में खेल के मैदान में भी करारी शिकस्त दी. मैच में पटखनी देने के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी कर दी. इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. यही वजह है कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग करता है, तो कभी एशिया कप से बाहर जाने की गीदड़भभकी देता है.

'इजरायल जैसा गाजा के साथ करता है...'

इस कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. वैसे तो वह कश्मीर को लेकर लगातार भारत विरोधी बयान देते रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. आफरीदी ने 'समा टीवी' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की पाकिस्तान के साथ वैसा ही बर्ताव करती है, जैसा गाजा के साथ इजरायल करता है. उन्होंने कहा कि जब तक इनके टॉप लीडर हैं, ऐसा ही चलता रहेगा.

आफरीदी ने मोदी सरकार पर सत्ता में बने रहने के लिए लिए हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का भी आरोप लगाया. आफरीदी ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेल रही है. उन्होंने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. आफरीदी ने कहा कि ये जो सरकार है, मज़हब का कार्ड खेलती है. हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलती है. खुद को सत्ता में लाने के लिए ये बहुत ही गंदे क़िस्म की मानसिकता है.

राहुल गांधी की खुलकर तारीफ

उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं. आफरीदी ने राहुल को लेकर कहा कि वह बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले आदमी हैं. वह बातचीत के जरिए पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं. वह पाकिस्तान के साथ बातचीत के भी पक्षधर हैं.

शाहिद आफरीदी का ताज़ा हमला उनकी पुरानी आदत से बिल्कुल मेल खाता है. भारत से आगे निकलने की कोशिश में, उन्होंने एक बार फिर बेबुनियाद दावे किए, जबकि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के इतिहास को साफ़ तौर पर नज़रअंदाज़ कर दिया. नई दिल्ली लगातार कहती रही है कि जब इस्लामाबाद के साथ बातचीत की बात आती है, तो आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते. लेकिन पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपने मुल्क में आतंकियों को पनाह देता आया है.

अफरीदी की यह टिप्पणी एशिया कप 2025 में हुए विवाद के बाद आई है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को ग्रुप फेज के मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था.

यह कदम अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. भारत में फैंस ने हमले और उसके बाद हुए चार दिन के सैन्य संघर्ष के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ खेलने के विचार का ही विरोध किया था. लेकिन बीसीसीआई ने सरकारी नीति के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया.

