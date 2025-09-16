scorecardresearch
 

Apollo Tyres बना टीम इंड‍िया का नया जर्सी स्पॉन्सर, देगा Dream11 से ज्यादा पैसे... 2027 तक रहेगा साथ

Apollo Tyres अब भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है. BCCI ने Dream11 के साथ चल रही डील को रद्द कर दिया था, क्योंकि बेटिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था. इसके बाद Apollo Tyres ने स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाकर जीत हासिल की. Apollo Tyres का ये करार 2027 तक चलेगा.

भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब अ‍ॅपोलो टायर्स. (Photo: AP)
भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अब अ‍ॅपोलो टायर्स. (Photo: AP)

Team India New Jersey Sponsor: भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) अब आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है. ये बड़ा ऐलान उस समय हुआ जब BCCI ने Dream11 की स्पॉन्सरशिप डील को रद्द कर दी थी, क्योंकि भारत सरकार के फैसले के बाद तमाम बेटिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था.

बोली प्रक्रिया में Apollo Tyres ने बाजी मारते हुए BCCI को हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया, जो कि पहले Dream11 द्वारा दिए जा रहे 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. यह नया करार 2027 तक चलेगा.

इस नए समझौते के बाद अब भारतीय टीम के जर्सी पर Apollo Tyres का लोगो चमकेगा. इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो यह कदम न केवल टीम इंडिया को बेहतर ब्रांड समर्थन देगा, बल्कि Apollo Tyres की ब्रांड वैल्यू को भी नया मुकाम दिलाएगा.

वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के पास एशिया कप में कोई स्पॉन्सर नहीं है और महिला टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में बिना स्पॉन्सर खेल रही है.

ड्रीम11 ने पुरुष टीम के एशिया कप से अपना स्पॉन्सर खत्म कर दिया, क्योंकि सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर रीयल मनी खेलने पर प्रतिबंध लगाया.

ध्यान रहे 2 सितंबर को BCCI ने जर्सी स्पॉन्सर के ल‍िए बोली लगाने के लिए नियम (Expression of Interest) जारी किए थे. इसके मुताबिक गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो और तंबाकू कंपनियां बोली नहीं लगा सकती थीं. इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियां भी इस दायरे से बाहर रखी गई हैं, जैसे खेल-कपड़े बनाने वाली कंपनियां, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियां. वहीं कोल्ड ड्रिंक, पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर, ताले और इंश्योरेंस कंपनियां भी बोली लगानी की प्रक्रिया से बाहर रखी गई थीं. 

यह भी पढ़ें: अजीब इत्तेफाक...टीम इंडिया की जर्सी पर दिखीं जो-जो कंपनियां, वही हो रहीं साफ!

ये सब इसलिए क‍िया गया था क्योंक‍ि इनके प्रोडक्ट पहले से ही BCCI के दूसरे स्पॉन्सर्स से जुड़े हुए हैं. Dream11 के हटने की वजह सरकार द्वारा बनाया गया Online Gaming Act 2025 रहा. जिसमें असली पैसे (real-money) से खेले जाने वाले गेम्स पर रोक लगा दी गई है. 

Dream 11 में कितने में की थी डील?
ड्रीम11 ने जुला्ई 2023 में BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के साथ 358 करोड़ रुपये की बड़ी डील की थी. इसके तहत ड्रीम11 ने भारतीय महिला टीम, भारतीय मेन्स टीम, इंडिया अंडर-19 टीम और इंडिया-ए टीम की किट के लिए स्पॉन्सर राइट्स हासिल किए थे. तब ड्रीम11 ने बायूज ( Byju’s) को रिप्लेस किया था.

वही ड्रीम11 ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बड़ा निवेश किया था. इसने एमएस धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था.

साल 2020 में ड्रीम11 ने आईपीएल ट्रॉफी को भी स्पॉन्सर किया. ड्रीम11 कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर है. वहीं वो न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले सुपर स्मैश का टाइटल स्पॉन्सर भी रहा है. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (महिला और पुरुष दोनों) से भी इसका ल‍िंंक रहा है.  2018 में इसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) के साथ भी पार्टनरशिप की थी. 

---- समाप्त ----
