Shaheen Afridi Pakistan vs Afghanistan: पाकिस्तानी शाहीन आफरीदी की 'घातक' वापसी, अफगानिस्तानी ओपनर का अंगूठा तोड़ा, VIDEO

Shaheen Afridi Pakistan vs Afghanistan: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आगाज से पहले पाकिस्तान टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. चोट के बाद वापसी करते हुए शाहीन आफरीदी ने वॉर्म-अप मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए एक वॉर्निंग सी दी है. बता दें कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच भारत के खिलाफ ही 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेलना है.

दरअसल, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा वॉर्म-अप मैच खेला. इसमें शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में घातक गेंदबाजी की और सटीक यॉर्कर डालते हुए अफगानिस्तानी ओपनर रहमानुल्ला गुरबाज के पैर का अंगूठा बुरी तरह घायल कर दिया.

गुरबाज को पीठ पर मैदान से बाहर ले जाया गया

बता दें कि मैच में अफगानिस्तान टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही थी. पहला ओवर आफरीदी ने किया. उन्होंने ओवर की पांचवीं बॉल काफी तेजी से यॉर्कर के लिए डाली, जिसे गुरबाज खेल नहीं सके और बॉल सीधे उनके बाएं पैर के अंगूठे पर जाकर लगी. बॉल लगने के बाद गुरबाज दर्द से कराहने लगे और अंपायर ने उन्हें LBW आउट भी करार दिया.

विकेटकीपर बल्लेबाज गुरबाज की हालत इतनी खराब हो गई की वह चल भी नहीं पा रहे थे. इसके बाद ड्रेसिंग रूम से स्टाफ और खिलाड़ी आए और गुरबाज को पीठ पर उठाकर बाहर ले गए. बताया गया है कि गुरबाज को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया. हालांकि उनकी यह चोट कितनी गंभीर है यह पता नहीं चल सका है. मगर चोट गंभीर हुई तो यह अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका होगा.

Oh my... Shaheen is back with a bang. What a delivery. Toe crushing yorker. ❤️



I hope Gurbaz is well and not injured. Afghanistan needs him.#PakvsAfg #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/dA1oDyyZ5T