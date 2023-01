Sarfaraz Khan Story: पढ़ें सरफराज खान की कहानी, जिनके टीम इंडिया में ना चुने जाने पर मचा है हंगामा!

क्रिकेट का जन्म भले ही भारत में ना हुआ हो, लेकिन आज यह भारत की पहचान बन चुका है. गली-गली में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे आपको दिख जाएंगे जो देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं. भारत में घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी है, जिसमें खेलने के लिए खिलाड़ियों को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है और यहां पर सफल होना ही अपने आपमें एक बड़ी अग्निपरीक्षा है.



इसी रणजी ट्रॉफी में पिछले 3 साल से एक युवा बल्लेबाज रनों की बरसात कर रहा है, सपना बस एक कि इस शानदार प्रदर्शन के दमपर टीम इंडिया में जगह मिल जाए. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है. ये कहानी 25 साल के सरफराज खान की है, जो इस वक्त रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम मुंबई के लिए रन मशीन बन गए हैं.

क्लिक करें: 80 का औसत, फिर भी मौका नहीं! सरफराज खान को लेकर फूटा हर्षा भोगले समेत दिग्गजों का गुस्सा



रणजी ट्रॉफी में रन बरसा रहे हैं सरफराज खान

टीम इंडिया में एंट्री कैसे पाई जाए, जब भी यह सवाल आता है तब हर किसी को यही कहा जाता है कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में रन बनाने चाहिए. लेकिन सरफराज खान को ऐसा करने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिली है, अगर उनके घरेलू क्रिकेट के रिकॉर्ड को देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया है.



सरफराज खान ने अभी तक 36 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, इनकी 52 पारियों में उनका औसत 80 से अधिक का है. इस दौरान सरफराज खान ने 3380 रन बनाए हैं, उन्होंने 12 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं. सरफराज का उच्चतम स्कोर 301 रन पर नाबाद रहा है. यानी टेस्ट मैच के लिए जो बड़ी पारी, छोटे स्कोर को बड़े स्कोर में बदलने का जज्बा चाहिए, वह सरफराज खान के पास है.



कब नज़रों में आए थे सरफराज खान?

सरफराज खान जहां से आते हैं, वह भारत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजों का खदान कहा जाता है. यानी मुंबई, यहां से आने वाले कई और सितारों की तरह सरफराज खान ने भी कम उम्र में अपना नाम बना लिया था. साल 2009 में 12 साल के सरफराज खान ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 439 रनों की पारी खेली थी, इसी पारी ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया था और हर किसी की नज़रें मुंबई के इस युवा बल्लेबाज पर टिकी थीं.



हालांकि, उम्र के गलत तथ्यों के आरोप में सरफराज खान पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक्शन भी लिया गया था. सरफराज खान ने इस दौर को भी पीछे छोड़ा था और लगातार परफॉर्मेंस करने के बाद मुंबई की अंडर-19 टीम तक पहुंचे और अंत में भारत की अंडर-19 टीम में पहुंच पाए थे. और तब से ही सरफराज खान के रन बनाने का सिलसिला जारी रहा है.

Those asking...

Sarfaraz Khan for India A

71* v SAA (Bloemfontein) Nov 2021

14 v SAA (Bloemfontein) Dec 2021

36 v NZA (Bangalore) Sep 2022

0, 63 v NZA (Bangalore) Sep 2022

21 v BanA (Cox Bazar) Nov 2022

0 v BanA (Sylhet) Dec 2022



205 runs, 7 inns, Ave 34.16, 2 50s

Also 5 wkts