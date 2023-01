Sarfaraz Khan: 80 का औसत, फिर भी मौका नहीं! सरफराज खान को लेकर फूटा हर्षा भोगले समेत दिग्गजों का गुस्सा

बीसीसीआई द्वारा शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ के शुरुआती दो टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया. सभी सीनियर खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली, साथ ही सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को भी मौका मिला है. सूर्या ने हाल ही में टी-20 क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, ऐसे में उन्हें इसका इनाम मिला है. लेकिन इसके साथ ही घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा चुके सरफराज खान को मौका नहीं मिला है, जिसको कई एक्सपर्ट्स और फैन्स खफा हुए हैं.

25 साल के सरफराज खान लगातार घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं, मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में भी उन्होंने सैकड़ों रन बना दिए हैं. इसके बाद भी उन्हें टेस्ट टीम में नहीं बुलाया गया है, जिसके बाद फैन्स का गुस्सा फूटा है.

सीनियर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी इस मसले पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि सरफराज खान के लिए यह काफी सख्ती भरा फैसला है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एंट्री के लिए सभी दरवाजे तोड़ दिए हैं. जितना उन्होंने किया है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं.

Very hard on Sarfaraz Khan who has literally broken the door down in first class cricket. You can't do more than he has.