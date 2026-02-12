scorecardresearch
 
संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू पर रच गए खास कीर्तिमान, सूर्यकुमार यादव-आशीष नेहरा पीछे छूटे

संजू सैमसन ने नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में छोटी लेकिन तेजतर्रार पारी खेली. संजू सैमसन ने इस मैच में उतरते ही एक खास मुकाम हासिल किया. संजू सैसमन को अस्वस्थ अभिषेक शर्मा की जगह प्लेइंग-11 में चांस मिला था.

संजू सैसमन ने नामीबिया के खिलाफ तूफानी बैटिंग की. (Photo: AP)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपना दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला. 12 फरवरी (गुरुवार) को खेले गए इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अस्वस्थ होने की वजह से भाग नहीं ले पाए. अभिषेक की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह मिली. संजू का टी20 वर्ल्ड कप में ये डेब्यू मुकाबला रहा.

टी20 वर्ल्ड कप में अपने डेब्यू मैच में संजू सैमसन ने कुछ बड़े हिट्स जरूर लगाए, लेकिन उनकी इनिंग्स ज्यादा देर तक नहीं चली. संजू को तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो ने लॉरेन स्टीनकैंप के हाथों कैच आउट कराया. संजू ने तीन छक्के और एक चौके की मदद से 8 गेंदों पर 22 रन बनाए.

संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में उतरे ही एक खास कीर्तिमान रचा. संजू भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. संजू ने 31  साल और 93 दिन की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू मुकाबला खेला. संजू ने सूर्यकुमार यादव, आशीष नेहरा, लक्ष्मीपति बालाजी जैसे स्टार्स को पीछे छोड़ा. संजू से आगे सिर्फ अमित मिश्रा हैं. अमित ने 31 साल और 117 दिन की उम्र में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप मैच खेला था.

टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (भारत):
31 वर्ष, 117 दिन- अमित मिश्रा बनाम पाकिस्तान, मीरपुर, 2014
31 वर्ष, 93 दिन- संजू सैमसन बनाम नाम, दिल्ली, 2026
31 वर्ष, 40 दिन- सूर्यकुमार यादव बनाम पाकिस्तान, दुबई, 2021
31 वर्ष, 2 दिन- आशीष नेहरा बनाम अफगानिस्तान, सेंट लूसिया, 2010
30 वर्ष, 358 दिन- लक्ष्मीपति बालाजी बनाम अफगानिस्तान, कोलंबो आरपीएस, 2012

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

नामीबिया की प्लेइंग-11: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मलान क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो और मैक्स हेंगो.

---- समाप्त ----
