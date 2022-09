Sanju Samson: T20 WC टीम अनाउंसमेंट के बाद संजू सैमसन ने शेयर की फोटो, फैन्स हुए इमोशनल

टी-20 वर्ल्डकप 2022 के लिए टीम इंडिया की स्क्वॉड घोषित कर दी गई है. 15 खिलाड़ी और 4 स्टैंडबाय प्लेयर का नाम इसमें शामिल है, लेकिन एक प्लेयर का नाम शामिल नहीं होने की वजह से फैन्स में काफी निराशा है. संजू सैमसन को एक बार फिर इग्नोर किया गया और टी-20 वर्ल्डकप टीम में उन्हें जगह नहीं मिली.



सोमवार शाम को टी-20 वर्ल्डकप टीम का ऐलान हुआ तो उसके बाद संजू सैमसन का एक पोस्ट भी सामने आया. संजू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह सिर झुकाए हुए फोन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. संजू सैमसन की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.



संजू सैमसन के फैन्स में गुस्सा



आईपीएल 2022 में दमदार प्रदर्शन के बाद से ही संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल किए जाने की मांग हो रही थी. कुछ सीरीज़ में उन्हें मौका भी मिला, लेकिन वह लगातार टीम का हिस्सा नहीं रहे. अक्सर सोशल मीडिया पर संजू सैमसन के फैन्स अपना गुस्सा जाहिर करते रहते हैं.



टी-20 वर्ल्डकप टीम के अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर पर संजू सैमसन को लेकर ट्विटर पर मैसेज शेयर किए गए. फैन्स ने लिखा कि संजू सैमसन बीसीसीआई की पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि संजू सैमसन सिर्फ बीसीसीआई की वजह से टी-20 वर्ल्डकप का हिस्सा नहीं हैं.

The wrost selector ever seen

...@IamSanjuSamson will be missed soon https://t.co/2wGtUqV3dD — Mofidul Islam (@Mofidul98590561) September 13, 2022

Being Sanju Samson fan is the toughest task nowadays 😢



The only reason is @BCCI



Don't you guys think that he deserved 😡 pic.twitter.com/ByeUZlXdjE — Rockstar MK 🇮🇳 (@RockstarMK11) September 12, 2022

Sanju Samson's career is destroyed by BCCI politics. His batting looks effortless & dangerous when he is on song. BCCI is going to lose the service of a big player.#SanjuSamson#T20WorldCup#T20WorldCup2022#T20wc2022pic.twitter.com/Umynwhd7NL — Cricket Videos🏏 (@Crickket__Video) September 12, 2022



टी-20 में संजू सैमसन का रिकॉर्ड



संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 16 ही टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 296 रन हैं और करीब 21 की औसत है. संजू सैमसन ने 2015 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, जबकि आखिरी टी-20 मैच अगस्त जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था.

गौरतलब है कि टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया ने दो विकेटकीपर को अपने साथ रखा है. इनमें ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक शामिल हैं, देखना होगा कि किसे प्लेइंग-11 में जगह मिलती है. क्योंकि टीम इंडिया के पास कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं है, ऐसे में ऋषभ पंत को भी प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है.