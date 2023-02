Sania Mirza WPL 2023: स्मृति मंधाना- एलिसा पैरी के बाद RCB से जुड़ा ये बड़ा नाम, पहली बार हुआ ऐसा!

महिला प्रीमियर लीग (WPL) लगातार इतिहास रच रहा है. बीसीसीआई द्वारा पहली बार महिला आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है, जिसे महिला प्रीमियर लीग कहा गया है. इसमें पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं, खिलाड़ियों की बोली लग चुकी है और अब टीमें पहले WPL के मिशन में जुट गई हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया और भारत की टेनिस लीजेंड सानिया मिर्जा को अपने साथ जोड़ा है.



सानिया मिर्जा महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की मेंटर होंगी. भारत में यह पहली बार ही होगा कि किसी दूसरे खेल के लीजेंड को बतौर मेंटर एक नए स्पोर्ट्स में जोड़ा गया हो. सानिया मिर्जा ने बयान जारी किया और कहा कि वह आरसीबी के साथ जुड़कर काफी खुश हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक मौका है.

One of the most successful female athletes in the country and a perfect role-model for our women cricketers ahead of the inaugural #WPL. 🫡



We’re proud to have you around @MirzaSania.#PlayBold #WeAreChallengers #ItsHerGameToo #SheIsBold pic.twitter.com/sEg2JM8975