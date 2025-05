IPL 2025: फ्लॉप होने के बावजूद इस मामले में टॉप पर है राजस्थान, यशस्वी का भी ये रिकॉर्ड 'अटूट'

No fear and pressure 🙅‍

Just pure finesse 😎



Vaibhav Suryavanshi with a scintillating fifty in the chase 🔥



Updates ▶ https://t.co/hKuQlLxjIZ #TATAIPL | #CSKvRR | @rajasthanroyals pic.twitter.com/YUsYYeCQC0