Rohit Sharma: स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने में रोहित शर्मा से हुई बड़ी गलती, ट्विटर पर फैन्स ने किया ट्रोल

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अभी ब्रेक पर हैं और सीधा एशिया कप में वापसी करेंगे. 27 अगस्त को यूएई में एशिया कप की शुरुआत होनी है, जहां रोहित शर्मा भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे. लेकिन इस वक्त रोहित शर्मा अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं.



दरअसल, रोहित शर्मा ने 15 अगस्त के दिन फैन्स को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने हाथ में तिरंगा लिए एक तस्वीर डाली, लेकिन फैन्स ने यहां एक गलती ढूंढ ली. सोशल मीडिया पर फैन्स ने फोटो को ज़ूम करते हुए लिखा कि यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है. फिर क्या रोहित शर्मा को जमकर ट्रोल किया गया.



फैन्स ने रोहित शर्मा की फोटो को मेंशन करते हुए लिखा कि हैप्पी फोटोशॉप कप्तान. साथ ही कुछ फैन्स ने लिखा कि मुझे लगा सिर्फ झंडे को ही एडिट किया गया है, लेकिन इसकी रॉड को भी एडिट कर दिया गया है. कुछ लोगों ने लिखा कि इस इंसान के पास लाखों रुपये हैं, लेकिन वह एक झंडा नहीं खरीद पाया है और फोटोशॉप करनी पड़ी है.



Also this photoshoot is from 2016 or something. Reusing every year