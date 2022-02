Rohit Sharma Team India Captain: रोहित की कप्तानी का दमदार आगाज, टी-20 के बाद वनडे में भी क्लीन स्वीप

विराट कोहली की जगह वनडे और टी20 में भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद से रोहित शर्मा का आगाज शानदार रहा है. भारतीय टीम का रेग्युलर कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा ने एक टी20 और एक वनडे सीरीज खेली और दोनों में ही विपक्षी टीम का सूपड़ा साफ किया है. फिलहाल, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच शुक्रवार (11 फरवरी) को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 96 रन से जीत हासिल कर सीरीज 3-0 से जीत ली.

दरअसल, पिछले साल सितंबर में विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनसे वनडे की कप्तानी भी छीन ली और दोनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कमान सौंप दी.

न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया

कप्तानी मिलने के बाद रोहित ने पहली सीरीज घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी. इस टी20 सीरीज में रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. उसके बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी, लेकिन रोहित चोटिल होने के कारण दौरे से ही बाहर हो गए थे. इस दौरे पर भारतीय टीम को केएल राहुल की कप्तानी में वनडे सीरीज में 3-0 से हार झेलनी पड़ी थी.

India win the series 3-0 👏



They win the third match in Ahmedabad by 96 runs to complete a whitewash in the ODI series against West Indies 💪#INDvWI | 📝 https://t.co/Nj6NpGWSFV pic.twitter.com/S7a41drNAL