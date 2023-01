Rohit Sharma Ishan Kishan: डबल सेंचुरी वाले ईशान किशन को करना होगा इंतजार! कप्तान रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma Ishan Kishan: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेली जा ही तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. दूसरा मैच कोलकाता में गुरुवार (12 जनवरी) को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में केएल राहुल ने नाबाद 64 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई.

श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती दोनों वनडे मैचों में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को मौका नहीं दिया गया. जबकि ईशान ने इससे ठीक पहले बांग्लादेश दौरे पर वनडे में दोहरा शतक जमाकर इतिहास रचा था.

ईशान को अब भी करना होगा मौके का इंतजार

ईशान को टीम से बाहर करने पर कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है. रोहित ने ईशान की जगह ओपनिंग में शुभमन गिल को मौका दिया. अब दूसरा वनडे मैच जीतने के बाद रोहित ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि ईशान को अब भी और इंतजार करना होगा.

भारतीय वनडे टीम में इस समय टॉप-6 बल्लेबाज दाएं हाथ वाले ही हैं. यह प्लेयर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पंड्या हैं. इसके 7वें नंबर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल आ रहे हैं. ऐसे में ईशान किशन को मौका देने और टीम के टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेकर लेकर रोहित ने बड़ा बयान दिया है.

