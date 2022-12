Rohit Sharma India vs bangladesh ODI: रोहित शर्मा ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, कितनी खतरनाक है चोट? जानिए कप्तान ने क्या कहा

Rohit Sharma India vs bangladesh ODI: भारतीय टीम ने बांग्लादेश दौरे पर लगातार दूसरी वनडे सीरीज गंवा दी है. इससे पहले 2015 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे सीरीज हारे थे. अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया के खिलाफ मेजबान बांग्लादेश ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मुकाबला अब 10 दिसंबर को खेला जाएगा. मगर इस तीसरे वनडे मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज दीपक चाहर और कुलदीप सेन नहीं खेल पाएंगे. तीनों चोट के कारण बाहर हो गए हैं.

भारतीय टीम की गेंदबाजी आखिर में लचर दिखी

बुधवार को ढाका में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को 5 रनों से हार झेलनी पड़ी. इसी मैच में कप्तान रोहित समेत तीनों प्लेयर चोटिल हुए हैं. मैच में चोट के बावजूद कप्तान रोहित बैटिंग करने आए और 28 बॉल पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली. हालांकि आखिरी ओवर में रोहित 20 रन नहीं बना सके और टीम इंडिया यह मैच हार गई.

पहले मुकाबले की तरह इस मैच में भी भारतीय टीम की कमजोर बैटिंग और बॉलिंग ही रही. एक समय बांग्लादेश टीम ने 69 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे. मगर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मेहदी हसन ने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 165 बॉल पर 148 रनों की पार्टनरशिप कर दी. बांग्लादेश टीम ने आखिरी 5 ओवरों के खेल में 68 रन बना दिए. इसके बदौलत बांग्लादेश ने मैच में 271 रन बना दिए. मिराज ने नाबाद 100 रन बनाए.

Gets hit



Comes back for the team



Walks in at No.9 in a run-chase



Scores 51*(28) to get us close to the target



Take a bow captain! 🙌 🙌#TeamIndia | #BANvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/v47ykcbMce