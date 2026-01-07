रोहित शर्मा को फैन ने दिया वड़ा पाव खाने का ऑफर, हिटमैन का रिएक्शन वायरल, VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले ट्रेनिंग के दौरान एक फैन द्वारा दिए गए ‘वड़ा पाव’ के ऑफर को ठुकरा दिया. विजय हज़ारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए दो मुकाबले खेलने वाले रोहित शर्मा रविवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले कड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित का पूरा फोकस अपनी फिटनेस पर रहा है और पूर्व भारतीय कप्तान ने इस दौरान खुद को शारीरिक रूप से काफी बदल लिया है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रोहित ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार होते दिखे, तभी एक फैन ने उनसे मराठी में पूछा कि क्या वह वड़ा पाव खाना चाहेंगे. 'रोहित भैया, वड़ापाव पाहिजे का?' (रोहित भैया, वड़ा पाव चाहिए क्या?)– फैन ने कहा.
हालांकि, रोहित ने मुस्कुराते हुए ऑफर ठुकरा दिया और फैंस की ओर हाथ हिलाते हुए मना कर दिया. हिटमैन ने इसके बाद इंस्टाग्राम पर नेट्स में बल्लेबाज़ी करते हुए अपनी एक तस्वीर भी साझा की.
पिछला साल पूर्व भारतीय कप्तान के लिए बेहद यादगार रहा, जब उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियां हासिल कीं और कप्तान के तौर पर भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई. फाइनल मुकाबले में रोहित ने मैच जिताऊ 76 रन की पारी खेली थी.
वनडे के नंबर-1 बैटर हैं रोहित शर्मा
हाल ही में रोहित शर्मा अपने करियर में पहली बार आईसीसी वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर एक बने और भारत के लिए वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी बने. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने. उन्होंने यह उपलब्धि पिछले महीने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई तीसरी और अंतिम वनडे के दौरान हासिल की.
‘हिटमैन’ ने नवंबर में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. उन्होंने यह उपलब्धि रांची के जेएससीए स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे में अपना 352वां छक्का लगाकर हासिल की. इस तरह उन्होंने अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो 2015 से कायम था. फिलहाल, 279 वनडे मैचों में रोहित के नाम 355 छक्के दर्ज हैं.
बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है. 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी और इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा.