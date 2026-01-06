scorecardresearch
 
नेपाल ने कर दिया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान... रोहित पौडेल कप्तान, IPL खेल चुके संदीप लामिछाने भी स्क्वॉड में

नेपाल की टीम एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में अपनी चुनौती पेश करेगी. नेपाल के स्पिन गेंदबाज एशियाई परिस्थितियों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

नेपाल की टीम टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रही है. (Photo: ICC)
भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल की टीम भी भाग लेने रही है. नेपाल ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी रोहित पौडेल को सौंपी गई है, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी दम दिखाने की काबिलियत रखते हैं. टीम का उप-कप्तान ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाना है.

नेपाली टीम में स्टार लेग-स्पिनर संदीप लामिछाने भी शामिल हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 25 वर्षीय संदीप ने आईपीएल में कैपिटल्स के 9 मैच खेलकर 13 विकेट झटके थे. टीम में गुलशन झा, कुशल मल्ला, करण केसी और सोमपाल कामी जैसे स्टार्स भी शामिल हैं.

टॉप ऑर्डर में कुशल भुरतेल की आक्रामक बल्लेबाजी नेपाल को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी, जबकि आसिफ शेख विकेटकीपिंग के साथ टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं. मिडिल ऑर्डर में लोकेश बाम अपनी मजबूती और शॉट खेलने की क्षमता से टीम को संभालते हैं. वहीं संदीप जोरा और कुशल मल्ला बल्लेबाजी क्रम को और मजबूती देते हैं.

तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान सोमपाल कामी और करन केसी संभालेंगे. दोनों के पास अनुभव है, साथ ही नई गेंद से स्विंग कराने की काबिलियत है. उन्हें नंदन यादव और शेर मल्ला का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे पेस अटैक में विविधता और बेंच स्ट्रेंथ दोनों मजबूत होती है. नेपाल का टी20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां वो सभी चार मैच हारकर ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी.

नेपाली टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-सी में रखा गया है. इस ग्रुप में इंग्लैंड, इटली, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीम्स भी हैं. निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक नेपाली टीम को अपने चारों लीग मुकाबले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलने हैं. उसका शुरुआती मुकाबला 8 फरवरी को इंग्लैंड से होना है. फिर उसे क्रमश: इटली, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश का सामना करना होगा.

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल की टीम: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उप-कप्तान), संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला और लोकेश बाम.

नेपाल के ग्रुप मैचों का शेड्यूल
08 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, मुंबई
12 फरवरी, बनाम इटली, मुंबई
15 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई
17 फरवरी, बनाम बांग्लादेश, मुंबई

