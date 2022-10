Rohit Sharma Emotional Ind Vs Pak: ‘जय हे जय हे…’, पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रगान गाते हुए भावुक हुए रोहित शर्मा

भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में टी-20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला जारी है. सुपर-12 स्टेज में दोनों टीमें आमने-सामने हैं और रोहित शर्मा के लिए यह यादगार पल है. रोहित शर्मा पहली बार किसी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, इस दौरान वह इमोशनल भी हुए.



मैच से पहले दोनों टीमें जब राष्ट्रगान गा रही थीं, तब मेलबर्न में 1 लाख से अधिक क्राउड के सामने प्लेयर्स खड़े थे. भारत का जब राष्ट्रगान आया, तब पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा था. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी राष्ट्रगान गा रहे थे, जैसे ही यह खत्म होने वाला था रोहित शर्मा इमोशनल हुए और खुद को संभालते हुए दिखे.

Rohit Sharma was so emotional during the time of National Anthem. pic.twitter.com/3vSjMtkGKu — Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2022

Rohit Sharma soaking the atmosphere and singing the national anthem with eyes closed. pic.twitter.com/Al3BTIUp6c ये है दोनों टीमों की प्लेइंग-11 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2022

इमोशनल रोहित शर्मा की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तुरंत छा गई और फैन्स भी भावुक हो गए. रोहित शर्मा बता दें कि ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2007 में भी टी-20 वर्ल्ड कप खेला था और पाकिस्तान के खिलाफ वह फाइनल खेल चुके हैं. अब 15 साल के बाद रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया. टीम इंडिया की तरफ से दो स्पिनर और तीन तेज़ गेंदबाज़ प्लेइंग-11 में शामिल हैं.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, हैदर अली, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह