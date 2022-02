Rohit Sharma Catch, Ind Vs Wi T20: रोहित शर्मा ने मुश्किल कैच को बनाया आसान, फैन हो गए ट्विटर यूजर्स, Video

Rohit Sharma Catch, Ind Vs Wi T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच बुधवार को खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की संभली ही बॉलिंग का नज़ारा देखने को मिला. भारतीय टीम ने इस दौरान अच्छी फील्डिंग भी की, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरी में जो कैच पकड़ी उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.



वेस्टइंडीज़ की पारी की आखिरी बॉल पर ओडिएन स्मिथ ने बड़ा शॉट खेला, जो पूरी तरह एलिवेट नहीं कर पाया. बॉल सीधा मिड ऑन के पास गई, रोहित शर्मा पास में थे लेकिन वह पीछे की ओर भागकर गए और कैच को पकड़ लिया.



सामने लॉन्ग ऑफ की तरफ से सूर्यकुमार यादव भी दौड़कर आ रहे थे, ऐसे में डर था कि दोनों कहीं टकरा ना जाएं. लेकिन रोहित शर्मा ने शानदार कैच पकड़ी और नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने बॉल को संभाले रखा.

What a catch by Rohit Sharma. But still some of them have Questioning about his Fitness....🔥😎... Just Hitman things...😍 pic.twitter.com/4cdAce5FXl