Ind Vs Wi, 1st T20: रोहित शर्मा ने विराट कोहली के कहने पर लिया रिव्यू, अंपायर ने दे दी वाइड, भारी कन्फ्यूजन! Video

Ind Vs Wi, 1st T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच कोलकाता में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग आई. वेस्टइंडीज़ की पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मैदान पर भारी कन्फ्यूज़न हो गया. ये सब एक रिव्यू के लिए हुआ, क्योंकि एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान विराट कोहली के कहने पर रिव्यू लिया तो दूसरी ओर अंपायर ने बॉल को ही वाइड करार दे दिया.

दरअसल, ये डेब्यू कर रहे रवि बिश्नोई के ओवर में हुआ. पारी के आठवें ओवर में जब रबि बिश्नोई की बॉल पर वेस्टइंडीज़ के चेज़ बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त उनके पैड के पास से बॉल निकली और सीधा ऋषभ पंत के हाथ में पहुंची. रबि बिश्नोई, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा ने अपील की लेकिन अंपायर ने इसे वाइड दे दिया.

Kohli is very clear on DRS referrals. His experience truly shows https://t.co/Upsa1uGRrl