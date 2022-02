Ravi Bishnoi, Ind Vs Wi: रवि बिश्नोई का डेब्यू टी20 में डबल धमाका, जहीर खान और अजित अगारकर के क्लब में शामिल

IND vs WI T20, Ravi Bishnoi debut: टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने डबल धमाका कर दिया. उन्होंने अपने पहले ही मैच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व भारतीय गेंदबाज जहीर खान और अजीत अगारकर के क्लब में जगह बना ली है.

दरअसल, रवि बिश्नोई को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज के पहले ही मैच में डेब्यू का मौका मिला. मैच में रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 17 रन देकर दो विकेट झटके. इस तरह वह डेब्यू टी20 में दो विकेट लेने वाले छठे भारतीय बन गए हैं. इस क्लब में जहीर खान, अजीत अगारकर, हार्दिक पंड्या, हर्षल पटेल और आर विनय कुमार पहले से शामिल हैं.

ओझा और बरिंदर के नाम है रिकॉर्ड

वैसे डेब्यू टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 4 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड संयुक्त रूप से प्रज्ञान ओझा और बरिंदर सरन के नाम है. ओझा ने सबसे पहले 2009 में 21 रन देकर 4 विकेट झटके थे, जबकि बरिंदर ने 2016 में सिर्फ 10 रन देकर चार सफलताएं हासिल की थीं. उनके बाद 5 प्लेयर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, अक्षर पटेल और नवदीप सैनी का नंबर है. सभी ने अपने डेब्यू मैच में बराबर 3-3 विकेट झटके थे.

ICYMI - Ravi Bishnoi's double-strike in an over on international debut.#TeamIndia @Paytm #INDvWI