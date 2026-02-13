IPL 2026: ना जडेजा, ना यशस्वी... इस खिलाड़ी को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़ा दांव खेल दिया है. 24 साल के रियान पराग को टीम का नया कप्तान बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब लंबे समय तक टीम की कमान संभालने वाले संजू सैमसन का ट्रेड होकर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाना लगभग तय हो गया है. इस ट्रेड के बदले राजस्थान को दो अनुभवी ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा और सैम करन मिले हैं, जिससे टीम का संतुलन तो मजबूत हुआ है, लेकिन नेतृत्व में बदलाव अनिवार्य हो गया.

पहले भी संभाल चुके हैं कमान

रियान पराग के लिए कप्तानी बिल्कुल नई जिम्मेदारी नहीं है. पिछले सीजन में जब संजू सैमसन चोट के कारण आठ मैच नहीं खेल पाए थे, तब पराग ने टीम की अगुवाई की थी. उन आठ मुकाबलों में राजस्थान को सिर्फ दो जीत मिलीं, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिहाज से पराग प्रभावशाली रहे. उन्होंने 38.57 की औसत से रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ Eden Gardens में 95 रनों की करियर-बेस्ट पारी खेलकर अपनी नेतृत्व क्षमता और बल्लेबाजी कौशल दोनों का परिचय दिया.

इंटरव्यू के बाद हुआ फैसला!

सूत्रों के मुताबिक, हेड कोच कुमार संगकारा ने कप्तानी के लिए कुछ खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें पराग सबसे आगे रहे. टीम मैनेजमेंट युवा नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहता था और पराग की फ्रेंचाइजी के साथ लंबी प्रतिबद्धता ने भी उनके पक्ष में काम किया.

यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब टीम के सपोर्ट स्टाफ में भी हलचल रही. 2025 सीजन में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा- 14 में से सिर्फ चार मैच जीतकर राजस्थान की टीम अंकतालिका में नीचे से दूसरे स्थान पर रही. इसी सीजन के बाद राहुल द्रविड़ ने फ्रेंचाइजी से अलग होने का फैसला किया. अब नए कप्तान और नए कोचिंग ढांचे के साथ टीम नई शुरुआत की ओर देख रही है.

2019 से लगातार राजस्थान के साथ

रियान पराग ने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था और तब से वे लगातार राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं. पिछले दो सीजन में उन्हें सभी मैच खेलने का मौका मिला. 2024 का सीजन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ रहा, जब उन्होंने 573 रन बनाए. इस दौरान एवरेज 52.09 और स्ट्राइक रेट 149.21 का रहा. यह प्रदर्शन उन्हें टीम का बल्लेबाजी स्तंभ साबित करता है.

अब तक वे राजस्थान के लिए 84 मैच खेल चुके हैं, जिनमें 1566 रन और 7 विकेट उनके नाम हैं. आंकड़े बताते हैं कि पराग सिर्फ भविष्य की परियोजना नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत भी हैं.

नई दिशा, नई उम्मीद

संजू सैमसन ने 11 सीजन तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और पिछले सीजन के बाद बदलाव की इच्छा भी जताई थी. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने युवा चेहरे पर दांव लगाकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है.

राजस्थान रॉयल्स (25 खिलाड़ी): यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड), डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड), रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विघ्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने और कुलदीप सेन.



