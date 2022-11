Rishabh Pant: 'मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं...', लाइव इंटरव्यू में हर्षा भोगले से भिड़ गए ऋषभ पंत! Video

न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के उप-कप्तान ऋषभ पंत की खराब फॉर्म पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में मौके मिल रहे हैं और संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा है. लगातार निशाने पर आने के बीच ऋषभ पंत ने खुद अपनी फॉर्म को लेकर बात कही है और सीधे तौर पर कहा है कि मेरे नंबर इतने बुरे भी नहीं हैं. कमेंटेटर हर्षा भोगले संग इंटरव्यू में ऋषभ पंत कुछ खफा होते हुए भी दिखे, हालांकि यह बयान देने के कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत तीसरे वनडे में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए.

बल्लेबाजी ऑर्डर पर क्या बोले?

मैच से पहले कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत से बात की. ऋषभ ने यहां कहा कि मैं टी-20 क्रिकेट में ओपनिंग करना चाहूंगा, जबकि वनडे में नंबर 4 या 5 सही है और टेस्ट में मैं नंबर-5 पर बल्लेबाजी करता हूं. लेकिन कोच और कप्तान किस तरह से टीम के लिए बेहतर सोचते हैं, उसपर चीज़ें निर्भर करती हैं. मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं.

क्लिक करें: संजू सैमसन को टीम इंडिया से ड्रॉप किए जाने पर भड़के शशि थरूर, निशाने पर ऋषभ पंत

'अभी मेरी तुलना मत करें'

बातचीत के दौरान हर्षा भोगले ने जब कहा कि आपके टेस्ट में नंबर बढ़िया हैं, लेकिन वनडे और टी-20 में इतने बेहतर नहीं हैं. जिसपर ऋषभ पंत ने कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरे नंबर इतने भी बुरे नहीं हैं, मैं अभी 24-25 साल का ही हूं और ऐसे में अभी तुलना करना सही नहीं है. जब मैं 30-32 का होउंगा, उस वक्त इस तरह की तुलनाएं की जा सकती हैं. इस दौरान ऋषभ पंत कुछ खफा होते हुए दिखे और हर्षा भोगले को जवाब देते हुए उनकी टोन में बदलाव आया.

Rishabh Pant got offended when harsha asked him about his form says"yes my T20I numbers are not great but I'm still 24 and there's no time to compare" the confidence shows how strongly he is backed.

Video credit: @PrimeVideo pic.twitter.com/X6xkxeOZOK — SAMSONITE💭 (@thesuperroyal) November 30, 2022

‘अपने घमंड को संभालो’

ऋषभ पंत का यह इंटरव्यू देखते ही देखते वायरल हो गया और जिस तरह से उन्होंने कमेंटेटर हर्षा भोगले से बात की, लोगों को यह पसंद नहीं आया. कई ट्विटर यूज़र्स ने कहा कि यह ऋषभ पंत का घमंड बोल रहा है, जिसे उन्हें संभालना चाहिए. इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि एक सवाल पर ऋषभ पंत किस तरह खफा हो गए हैं.

Bruh control the arrogance 😳💀 pic.twitter.com/HS0xLCmz3i — Shivani (@meme_ki_diwani) November 30, 2022

Saw a 15 second clip of Rishabh Pant going all aggressive in his answer to Harsha.



Can someone share the gist of what he was asked and what triggered him? Anu links to watch the full interview?#NZvIND — Vinod Ramnath (@NaanumEngineer) November 30, 2022

Rishabh Pant interview with Harsha Bhogle before 3rd ODI against NZ talking about rain, batting position, stats and scrutiny over T20i performance & WK drills. #NZvINDonPrime pic.twitter.com/TjOUdnPTCz — S H I V A M 🇧🇷 (@shivammalik_) November 30, 2022

गौरतलब है कि टी-20 वर्ल्ड कप में भी ऋषभ पंत को दो मौके मिले, लेकिन उनमें वह फेल रहे. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरा भी उनके लिए बेहतर नहीं गया, यही कारण है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अगले एक साल में वर्ल्ड कप है, ऐसे में अभी से ही चिंतन शुरू हो गया है.

हालांकि हर बार टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को एक मैच विनर बताया है और उन्हें सपोर्ट करने की बात कही है. टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के कोच वीवीएस लक्ष्मण ने भी ऋषभ पंत को मैच विनर बताया है.